今年6月から地震が相次ぐ鹿児島県十島村・悪石島からです。

珍しい祭り・奇祭ともよばれる悪石島の伝統行事「ボゼ祭り」。一時、開催が危ぶまれたましたが、きのう7日無事に行われました。現地で取材した小野アナウンサーと中継です。

(記者)「はい、きのうボゼ祭りが開かれた十島村の悪石島です。陽が少しずつ傾いてきました」

地震が落ち着きつつある中、無病息災などを願って7日、行われた伝統行事「ボゼ祭り」。ツアー客も見守る中、「島の元気な姿を見せたい」と、にぎやかに行われました。

大きな口と目のある仮面をかぶり、ビロウの葉に身を包んだ「ボゼ」。悪霊を追い払う神とされています。祭りは500年以上前に始まったとも言われており、ユネスコ無形文化遺産に登録されています。

（鹿児島市から）「とても楽しみ」

悪石島のボゼ祭りをひと目見ようと、村営フェリーには135人が乗り込み、満席となりました。

トカラ列島7つの有人島の1つ、悪石島。人口90人の小さな島です。

しかし、島では6月下旬から地震が相次ぎ、2300回を超えています。1日180回を超えた日もあり、7月には震度6弱を観測しました。

島では一時56人が島外に避難しましたが、7月下旬から地震は落ち着き、今は全員が島に戻っています。

（坂元勇自治会長）「7月はほとんど島の人は仕事をしていない、それどころじゃなかった。少しずつ回復してきて、ボゼに向かって必死に動いている」

群発地震を乗り越えて、島民が心待ちにするボゼ祭り。

悪石島の盆行事は、旧暦の七夕にあたる先月29日から始まり、1日おきに盆踊りが続きます。盆の最終日の盆踊りの最後にボゼは現れます。

有川和則さん。盆踊りの保存会・会長を15年以上務めています。

（悪石島盆踊り保存会会長 有川和則さん）「踊り手が多いほうが、踊りがいがある」

盆踊りの由来や歴史は島民も知らず、歌の歌詞は先人から口頭で受け継がれてきました。次の世代に受け継ぐために、有川さんは歌詞を漢字で書き起こしました。

Q．最初の歌本は誰が作った？

「分からない。昔はすべてカタカナだった」

「長崎や京都が歌詞に出てくる。いつの時代に作られたのか不思議」

「ここも全然やっていない」

Q.やっていないというのは?

(有川和則さん)「もう歌が出てこない」

(西茂久さん)「お盆でないときに歌っていたら怒られていた」

(有川和則さん)「お盆の1か月前くらいからは踊っても良かった。今ここに残っている踊りは、これだけはやろうと、自信がある歌だけを残した」

そして7日、盆の最終日。60人のツアー客が見つめる中、太鼓の音に合わせて、盆踊りが始まりました。

豊作を祝う踊りや、魚釣りの成果を祝う踊りなど、日々の暮らしを描いた8種類の踊りがあります。

赤土と墨を塗った仮面を被り、体にビロウの葉を巻き付けたボゼが、「ボゼマラ」と呼ばれる棒の先に付いた赤い泥を観衆につけます。

泥をつけられると、悪魔祓いや子宝のご利益があるとされています。

（東京から）「いっぱいつけてもらった。大きくて激しく、迫力がすごかった」

（島民）

「楽しかった。ちょっと怖かった」

「今年もボゼが出てきてくれて安心した。いつも通りの悪石島」

（悪石島盆踊り保存会 有川和則会長）「元気なボゼだった。誰一人暗い顔をせず笑い声しか聞こえない、これが良い」

地震が相次いでようやく落ち着きつつある中、祭りを開催できて、島民のみなさんはほっとしている様子でした。以上、悪石島から中継でした。

