ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 町を元気に！朝市に名物おじいちゃん登場 「詐欺にはだまされません… 町を元気に！朝市に名物おじいちゃん登場 「詐欺にはだまされませんべい」で特殊詐欺被害防止を呼びかけ 町を元気に！朝市に名物おじいちゃん登場 「詐欺にはだまされませんべい」で特殊詐欺被害防止を呼びかけ 2025年9月8日 19時0分 AAB秋田朝日放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 秋田朝日放送 長い歴史のある秋田・五城目町の朝市。出身や年齢関係なく参加者同士の会話が絶えないこの朝市に地域を元気にする名物おじいちゃんが登場しました。 ※動画ニュース配信をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト まだ９月なのに…インフルエンザで学年閉鎖 秋田・大館市の小学校 秋田県内で今季初 異例の早さ ２年ぶりリーグ優勝に貢献 阪神・石井大智投手に母校秋田高専の恩師から祝福の声 後輩たちの刺激にも きのう７日から「角館のお祭り」 秋田・仙北市 曳山が勢いよくぶつかる「やまぶっつけ」に観光客が歓声 関連情報（BiZ PAGE＋） ホテル, フローリング, ダイス, 生花, 訪問介護, 東京, 静岡, 介護タクシー, 上田, 射出成形機