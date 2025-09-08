「メンズノンノ」モデル・守屋光治、昨年結婚していた お相手とのウエディングショット公開
【モデルプレス＝2025/09/08】雑誌「MEN'S NON-NO」（集英社）の専属モデルとして活動している守屋光治（31）が、モデルのLonoと結婚していたことを発表。9月8日、双方のInstagramにて報告された。
【写真】守屋光治、お相手とのウエディングショット
守屋は、Lonoとのウエディングショットとともに「私ごとではありますが、昨年Lonoさんと結婚いたしました」と2024年に結婚していたことを発表。「まだまだ未熟な私たちではありますが、これからもあたたかく見守っていただければ幸いです」と呼びかけている。
また、Lonoも自身のInstagramにて「私ごとではありますが昨年守屋光治さんと結婚いたしました」と絵文字を交えながら報告。「まだまだ未熟な私たちではありますが、これからもあたたかく見守っていただければ幸いです」とつづった。
守屋は、1994年3月27日生まれ、東京都出身。2012年「MEN’S NON-NO」の専属モデルオーディションに合格し、モデル活動を開始した。俳優としても活躍しており、主な出演作は、映画『HiGH＆LOW THE MOVIE 2／END OF SKY』（2017年）、『HiGH＆LOW THE MOVIE3／FINAL MISSION』（2017年）、『ラブ&ドッグ』 （2018年）、ドラマ『弱虫ペダル2 』（BSスカパー！／2017年）など。（modelpress編集部）
