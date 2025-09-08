ニッチェ江上、長男の5歳誕生日を報告 2ショット公開に反響「可愛い」「最高のファミリー」
【モデルプレス＝2025/09/08】お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が、8日までにオフィシャルブログを更新。長男・とっちゃんが5歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族や仲間に囲まれた誕生日の賑やかな様子を伝え、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】ニッチェ江上、5歳長男とのプライベートショット
江上のブログは、20年9月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した2歳の長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。
6日、「5歳ありがとう！！」と題してブログを更新した江上は、絵文字を交えながら「とっちゃん5歳になりました！！」と息子の誕生日を報告。息子からリクエストされたプレゼントは、まさかの「メガネ」だったと明かし、「ヒロさんも私もメガネかけてるし、周りにもメガネの大人が沢山いるので、ずっと自分のものが欲しかったらしいです。笑」と説明。度なしのブルーライトカットメガネを贈ると「めちゃくちゃに喜んでくれて、いろんな人にテレビ電話かけまくるとっちゃん」の様子を収めたテレビ電話中のスクリーンショットを嬉しそうに公開し、「プレゼントはまだまだありますが、手始めにメガネを渡しました」とつづった。
さらに、甘いケーキがあまり得意でない息子のために、仲良し芸人の相席スタート・山崎ケイ（※「崎」は正式には「たつさき」）が特製の“寿司ケーキ”をプレゼント。カラフルな卵や野菜、うなぎがトッピングされた豪華な寿司ケーキに江上は「最高なのだが！！！！本当にありがとう」と感謝を述べた。
最後は「今日もこれからお祝いで、沢山の人が集まってくれます。我々家族は幸せだ」と記し、「とっちゃん、5歳になってくれてありがとう。これからも末永くよろしく」と息子へのメッセージで締めくくった。
江上の投稿に、ファンからは「メガネ姿可愛いです！」「お誕生日おめでとうございます」「えのさんも5年間お仕事と子育てお疲れ様」「最高のファミリー」「メガネをリクエストするの渋いですね（笑）」「美味しそう」などの声が寄せられている。
江上は、2015年に8歳年上の一般男性と結婚。2020年9月に第1子となる長男“とっちゃん”、2022年10月に第2子となる長女“さっちゃん”の出産を公表している。（modelpress編集部）
