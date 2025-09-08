秋田朝日放送

秋田県の９月議会が開会し、鈴木知事肝いりの事業であるマーケティング施策の推進費用など９億５６００万円余りの補正予算案が提出されました。

８日開会した秋田県の９月議会には９億５６８６万円の補正予算案が提出されました。

秋田県は、移住定住や観光振興などの事業にマーケティングの手法を取り入れ、より精度の高い施策を実行することを目指し、７月にマーケティング戦略室が設置しました。このマーケティングによる施策をさらに推進していくための費用に１４００万円余りが計上されています。

このほかインバウンド拡大に向け台湾や中国などからの個人旅行者のニーズなどについて分析する事業におよそ２６００万円、緊急銃猟制度の運用に伴う体制整備を図る市町村の支援におよそ１００万円が充てられています。

８月から９月にかけて仙北市などを襲った大雨被害については現在被害額の調査を進めていて、早急に関連予算を編成していきたい考えです。

９月議会は１０月３日まで行われます。