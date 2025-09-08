【MLB】オリオールズ 2-5 ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）

【映像】大谷、確信“一時停止”リアクション→ベンチで超ニッコリ

ドジャースの大谷翔平投手が、オリオールズの菅野智之投手から2打席連続ホームランを記録。2本目は手応えを感じたのか“一時停止”の確信リアクションを見せ、話題となっている。

初回にMLB移籍後初対戦となった菅野から先頭打者ホームランを放った大谷の第2打席は、ドジャースが1-0とリードした3回表に回ってきた。この回の先頭打者として打席に入った大谷は、カウント2ボールからの3球目、インコースのストレートをフルスイング。打った瞬間にスタンドインを確信したのか、フォロースルーを終えたあとに一瞬、動きを止めた。

1打席目では、打った直後に確信歩きを見せることなく、スイング後すぐに走り出しており、その手応えとは明らかに違っていた。この場面では普段見せる“仁王立ち”とまではいかなかったが、まるで大谷だけ時間が止まったかのような“一時停止状態”だった。

その手応え通り、打球はぐんぐんと伸びていき右中間スタンドへと飛び込む2打席連発となる第48号ソロホームランに。ダイヤモンドを一周しベンチへ戻った大谷は、2打席連続ホームランに気を良くしたのか、ニッコリと笑顔を見せていた。

ドジャースはこの大谷の2打席連続ホームランなどで5-2と快勝。前日の悪夢のようなサヨナラ負け、そして5連敗を断ち切った。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）