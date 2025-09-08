日本維新の会の守島正（４４）（大阪２区）、斉木武志（５１）（比例北陸信越）、阿部弘樹（６３）（比例九州）の３衆院議員が８日、離党届を提出した。

８月に発足した新執行部への不満を理由に挙げており、党内には戸惑いが広がっている。

３氏は提出後に国会内で記者会見した。守島氏は、馬場伸幸・前代表に近い藤田文武共同代表らが党幹部に復帰したことを巡り、「永田町政治を変える改革姿勢が失われ、結党来の考え方と合わない」と語った。

斉木氏は、看板政策「副首都構想」の実現に向け、党内で連立入りすべきだとの声があることに触れ、「野党第１党を目指すべきで、既成政党に不満を持つ民意の受け皿が必要」と強調。阿部氏は「国民が今求めているのは生活を豊かにすることだ」と同調した。

３氏は斉木氏を代表とする衆院会派を結成する意向で、守島氏は「与党だろうが野党だろうが等間隔で付き合う」とした。

守島氏は、党内で副首都構想の制度設計を進めるメンバーの一人で、吉村代表（大阪府知事）は８日、府庁で記者団に「離党届を撤回してもらいたい」と３氏を慰留する考えを示した。党内では「離党ドミノ」を警戒する声も出ている。