アーセナルに痛手…最終ラインの要サリバが3〜4週間の負傷離脱、CLビルバオ戦やPLマンC戦は欠場へ
アーセナルの最終ラインの要であるフランス代表DFウィリアン・サリバが3〜4週間の離脱を余儀なくされるようだ。英『フットボールロンドン』が伝えている。
8月31日のプレミアリーグ第3節リバプール戦のウォーミングアップ中に負傷していたというサリバ。アルテタ監督は「試合に出てプレーを続けられると思っていた」とピッチに送り出したものの、「最初の2つの動作でミスをし、彼が対応できないと分かったので交代しなければならなかった」(アルテタ監督)と前半5分での交代を余儀なくされた。
サリバは北中米W杯欧州予選に臨むフランス代表に招集されていたものの、代表活動は不参加に。フランスサッカー連盟(FFF)は「サリバは左足首を捻挫しており、フランス代表のチームドクターと協議した結果、ディディエ・デシャン監督は出場が不可能だと確認した」と声明を発表し、代わってインテルDFバンジャマン・パバールが招集された。
3〜4週間の離脱を余儀なくされるサリバはPL第4節N・フォレスト戦、欧州CLリーグフェーズ第1節ビルバオ戦、PL第5節マンチェスター・C戦、カラバオ杯3回戦ポート・ベイル戦の欠場が濃厚に。その後もPLニューカッスル戦、CLオリンピアコス戦、10月4日に開催されるPLウエスト・ハム戦まで欠場する可能性があるようだ。
