¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡×¡Ö¿À¥¤¥Ù¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¡ÄÄ¹Ìî¡¢J3Âè30Àá¶âÂôÀï¤Ç½÷À²Î¼ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÈ¯É½
¡¡ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤Ï8Æü¡¢10·î4Æü¤ËÄ¹ÌîU¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³«ºÅ¤µ¤ì¤ëJ3¥ê¡¼¥°Âè30Àá¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂôÀï¤Ç²Î¼ê¤ä½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÂç¸¶Ý¯»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìµÙ¤µ¤ó¤Î¤Ï¤Ê¤ª¤«presents Âç¸¶Ý¯»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë²»³Ú¡ß¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¥Õ¥§¥¹¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤ËÂç¸¶Ý¯»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°X(@NAGANO_PARCEIRO)¤Ë¤ÏÂç¸¶¤µ¤ó¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤Ë»ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ§Èó°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¡ÖÂç¶½Ê³¡×¡Ö´ò¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¸¶Ý¯»Ò¤µ¤ó¡×¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Ã¤Ã¡×¡Ö¿À¥¤¥Ù¤¹¤®¤ë¤ï¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¸¶¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¡¢±Ç²è¡Ö¥«¥Î¥¸¥ç¤Ï±³¤ò°¦¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¡×Á´¹ñ¥Ò¥í¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç5000¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó&CDÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£14Ç¯¤Ë½÷Í¥¤È¤·¤Æ¡ØÆüËÜ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÂç¾Þ¡È¿·¿Í¾Þ¡É¡Ù¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡ØÂè56²óµ±¤¯!ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡È¿·¿Í¾Þ"¡Ù¤ò¼õ¾Þ¡£ 15Ç¯¤Ë¤ÏÂè93²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ±þ±ç²Î¡ÖÆ·¡×¤Ç¡ØÂè66²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ °Ê¹ß¡¢²Î¼ê³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ø½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
