¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤È¼êÖº¼£Ãî¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤¬¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¡ØÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡ÙÀ©ºîÃæ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¼êÄÍ¼£ÃîËÜ¿Í¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¢£¡Ö¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤Ç¡ØÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿ó¤È¼êÖº¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤È¼êÖº¼£Ãî¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤¬¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤È¼êÖº¼£Ãî¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡Ö¿²¤ë´Ö¤âÀË¤·¤ó¤Ç¡ØÀéÌë°ìÌëÊª¸ì¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿ó¤È¼êÖº¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤Çºî¶È´ù¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¼êÄÍ¼£ÃîËÜ¿Í¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ê¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Î¥×¥íº¬À¤ËÃ¦Ë¹¡×¡Ö»Å»ö»Ñ¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£