　本日の日経平均株価は、次期政権による積極財政を期待した買いが優勢となり、前週末比625円高の4万3643円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は74社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、8月既存店売上高が31ヵ月連続で前年を上回ったジンズホールディングス <3046> [東証Ｐ]、26年7月期は営業増益で増配を予想するゼネラルパッカー <6267> [東証Ｓ]など。そのほか、情報企画 <3712> [東証Ｓ]、日本エコシステム <9249> [東証Ｓ]の2社は7日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1332> ニッスイ　　　東Ｐ　水産・農林業
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1870> 矢作建　　　　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1925> 大和ハウス　　東Ｐ　建設業
<2726> パルＨＤ　　　東Ｐ　小売業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業

<3046> ＪＩＮＳＨＤ　東Ｐ　小売業
<3086> Ｊフロント　　東Ｐ　小売業
<3143> オーウイル　　東Ｓ　卸売業
<3153> 八洲電機　　　東Ｐ　卸売業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業
<3252> 地主　　　　　東Ｐ　不動産業
<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3399> 山岡家　　　　東Ｓ　小売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3452> ビーロット　　東Ｓ　不動産業

<3486> グロバルＬＭ　東Ｐ　不動産業
<3663> セルシス　　　東Ｐ　情報・通信業
<3712> 情報企画　　　東Ｓ　情報・通信業
<3817> ＳＲＡＨＤ　　東Ｐ　情報・通信業
<3954> 昭和パックス　東Ｓ　パルプ・紙
<4088> エアウォータ　東Ｐ　化学
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4617> 中国塗　　　　東Ｐ　化学
<4979> ＯＡＴアグリ　東Ｓ　化学
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品

<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5285> ヤマックス　　東Ｓ　ガラス土石製品
<5288> アジアパイル　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<6226> 守谷輸送機　　東Ｓ　機械
<6267> ゼネラルパ　　東Ｓ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械

<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6841> 横河電　　　　東Ｐ　電気機器
<6988> 日東電　　　　東Ｐ　化学
<7164> 全国保証　　　東Ｐ　その他金融業
<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7378> アシロ　　　　東Ｇ　サービス業
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業

<7456> 松田産業　　　東Ｐ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7804> Ｂ＆Ｐ　　　　東Ｓ　その他製品
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8002> 丸紅　　　　　東Ｐ　卸売業
<8037> カメイ　　　　東Ｐ　卸売業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業
<8129> 東邦ＨＤ　　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業

<8566> リコーリース　東Ｐ　その他金融業
<8591> オリックス　　東Ｐ　その他金融業
<8830> 住友不　　　　東Ｐ　不動産業
<8923> トーセイ　　　東Ｐ　不動産業
<9024> 西武ＨＤ　　　東Ｐ　陸運業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9249> エコシステム　東Ｓ　サービス業
<9267> Ｇｅｎｋｙ　　東Ｐ　小売業
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9381> エーアイテイ　東Ｐ　倉庫運輸関連

<9632> スバル　　　　東Ｓ　サービス業
<9795> ステップ　　　東Ｐ　サービス業
<9823> マミーマート　東Ｓ　小売業
<9882> イエロハット　東Ｐ　卸売業

株探ニュース