本日の【上場来高値更新】 ＪＩＮＳＨＤ、ゼネラルパなど74銘柄
本日の日経平均株価は、次期政権による積極財政を期待した買いが優勢となり、前週末比625円高の4万3643円と大幅に3日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は74社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、8月既存店売上高が31ヵ月連続で前年を上回ったジンズホールディングス <3046> [東証Ｐ]、26年7月期は営業増益で増配を予想するゼネラルパッカー <6267> [東証Ｓ]など。そのほか、情報企画 <3712> [東証Ｓ]、日本エコシステム <9249> [東証Ｓ]の2社は7日連続で高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1332> ニッスイ 東Ｐ 水産・農林業
<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業
<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業
<1802> 大林組 東Ｐ 建設業
<1870> 矢作建 東Ｐ 建設業
<1882> 東亜道 東Ｐ 建設業
<1925> 大和ハウス 東Ｐ 建設業
<2726> パルＨＤ 東Ｐ 小売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業
<3046> ＪＩＮＳＨＤ 東Ｐ 小売業
<3086> Ｊフロント 東Ｐ 小売業
<3143> オーウイル 東Ｓ 卸売業
<3153> 八洲電機 東Ｐ 卸売業
<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ 不動産業
<3252> 地主 東Ｐ 不動産業
<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業
<3399> 山岡家 東Ｓ 小売業
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3452> ビーロット 東Ｓ 不動産業
<3486> グロバルＬＭ 東Ｐ 不動産業
<3663> セルシス 東Ｐ 情報・通信業
<3712> 情報企画 東Ｓ 情報・通信業
<3817> ＳＲＡＨＤ 東Ｐ 情報・通信業
<3954> 昭和パックス 東Ｓ パルプ・紙
<4088> エアウォータ 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4617> 中国塗 東Ｐ 化学
<4979> ＯＡＴアグリ 東Ｓ 化学
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品
<5285> ヤマックス 東Ｓ ガラス土石製品
<5288> アジアパイル 東Ｐ ガラス土石製品
<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<6226> 守谷輸送機 東Ｓ 機械
<6267> ゼネラルパ 東Ｓ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械
<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6841> 横河電 東Ｐ 電気機器
<6988> 日東電 東Ｐ 化学
<7164> 全国保証 東Ｐ その他金融業
<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器
<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器
<7378> アシロ 東Ｇ サービス業
<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業
<7456> 松田産業 東Ｐ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7804> Ｂ＆Ｐ 東Ｓ その他製品
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業
<8002> 丸紅 東Ｐ 卸売業
<8037> カメイ 東Ｐ 卸売業
<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業
<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8566> リコーリース 東Ｐ その他金融業
<8591> オリックス 東Ｐ その他金融業
<8830> 住友不 東Ｐ 不動産業
<8923> トーセイ 東Ｐ 不動産業
<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ 陸運業
<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業
<9249> エコシステム 東Ｓ サービス業
<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ 小売業
<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9381> エーアイテイ 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9632> スバル 東Ｓ サービス業
<9795> ステップ 東Ｐ サービス業
<9823> マミーマート 東Ｓ 小売業
<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業
株探ニュース