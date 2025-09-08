この記事をまとめると ■1年のうちに2週間だけ軽バンによるフリーペーパーの配達を手伝っている ■1度目は最大積載量を超える量を積み込み2度目は配達後に手首の腱鞘炎を患った ■これまでの経験を活かして3度目となる今回は万全の準備で臨んだ

フリーペーパーの配達という超重労働

一年のうちに2週間だけ手伝う仕事、それは軽バンを使ったフリーペーパーの配達。今年で3回目となる仕事だが、毎年配達が終わるごとにスキルアップしていることは実感できた。

初めて配送に携わったときは、350kgしか荷物を積めない軽バンに、いきなり倍近い量を詰め込んでフォークリフトオペレーターに笑われたものだ。ひと束の重さを甘く見ていた昨年は、前半だけ飛ばしに飛ばして、配達後半は手首の腱鞘炎と疲労に悩まされた。

ゲリラ豪雨に遭遇しても無理やり荷物を運んでしまい、包装紙がずぶ濡れになってしまったこともある。しかし、今年は違う。ありとあらゆる装備と準備で真夏の配達に挑む。今回も配達する量は都内と神奈川県を合わせて4万2000部、重さにして約5110kg。つまり約5トンを軽バンに積み込み、そして5トンを配達する。移動させる総合計は10トン、それも完全に手積み＆手降ろしというから、なかなかの肉体労働なのだ。

ではさっそく3年目の配達をスタートしよう。

積込準備

荷物の積み方は手慣れたもので、荷物に巻かれたストレッチフィルムをカッターで切ってからはがしていく。このとき、カッターの刃を長く出してしまうと、荷物が紙類だけに一緒に切れてしまうため、刃先は2センチくらい出すにとどめる。これが重要なポイントだ。

積込作業

さらに軽バンへの積み込みは、奥からではなくできるだけ中央から置いていく。これは重さのある紙類の場合、後ろと左右のドアからアクセスできる軽バンだと、荷室の真んなかが付近に荷物を置くときが一番腰に負担がかかる。そこで、なるべく早めに真んなかを埋めて置き、そこから左右、そして手前（バックドア付近）の順で積むと効率がいい。そのときに、手前は1段か2段少なく積むと台車を置くスペースとなる。

配送ルート

いまはアプリを使えば、どのルートで配達すれば一番効率がいいかを即座に知ることができる。なかでも筆者が使ったアプリはかなり優秀で、スタート地点とゴールを設定すれば、あとは指示に従うだけだ。事前に配達先の住所や名称を登録する手間はあるが、一件の配達が終わるごとに目的地を探すよりもはるかに楽である。今回は経験も増え、余裕があったため、以下の2パターンを試してみた。

ひとつは、配送のゴールを自宅に設定した場合と、ゴールはどこでもいいのでもっとも効率的なルートを設定した場合だ。結論からいえば、出発点とゴールを同じ場所に設定したほうが、配達が終わりに近づくほど家にも近くなるので配達終了がわかりやすくてよかった。逆にゴールを自由に設定したときは、もっとも家から遠い場所で配達が終わることもあった。

装備

真夏の配送に必須といえるアイテムはいくつかある。1年目は水筒だけだったが、次年度は冷感スプレーと軍手。そして3年目は水筒、タオルに加えて、日焼け止めと軽い台車を用意した。なかでも軽い台車は、なによりも使えるアイテムだ。

一般的な金属製台車は、安定感はあるもののとにかく重い。クルマから降ろしたり乗せたりという作業自体で体力をもっていかれるのだ。しかし、今回用意したのは樹脂製の軽量台車。金属製に比べてかなり軽いため、2階に階段で物を運ぶときも、荷物のひとつとして台車を運んで、帰りは肩に担いで降りることができる。

次回はフォークリフトでパレット積みに挑戦したい

荷降ろし

軽バンの荷物降ろしは、後ろと左右のドアからの3カ所で行えるが、体力のあるうちは後部から、疲れてきたら左右のどちらかというのがコツだ。なぜなら、後部のゲートは上下にしか動かないため、開閉に力が必要。しかし、左右はスライドドアのため、開閉が楽だからだ。

たかがドアの開閉と思うだろうが、この軽作業が積み重なるとけっこうな労働になるのは、実際に経験しないとわからないかもしれない。

運搬

荷物の運搬に台車を使うか手で運ぶかの判断は、荷降ろし場所と職員室（配達先は中学校）までの距離、エレベーターの有無、荷物の量によって瞬時に決めなければならない。今回の荷物は一束の重さが約3.6kg。両手で一度に抱えられるのは、いいところ最大で9束だが、階段を駆け上がるなら5束ほどだろう。

そこで問題となるのは、階段しかない校舎で8束の配送というケースだ。無理して8束を1回で運ぶか、2回にわけて4束ずつ運ぶかなのだが、体力のあるうちは8束を一気に、配達の後半は2回にわけて運ぶのが正解。

初めてのときはすべてを1回で運んでいたが、階段を駆け上がった先には、置き場所まで100メートル近い廊下を移動させられるという中学校もあってかなりしんどい作業だった。その経験から、運び上げた先でも移動距離が長ければ台車を取りに帰るという戦法を編み出したのだ。もちろん、これは軽量の台車があってこその技だ。

配達時間帯

配達先が中学校ということもあり、できれば避けたほうがいい配達時間帯がある。それは昼食開始直後と下校時間帯だ。昼食開始直後は生徒も先生も昼ご飯の用意でバタバタしているので、対応してくれるまでに時間がかかることが多い。

さらに下校時間はすべての出入り口から生徒があふれ出してくるので非常に危ない時間帯になる。そのため、どうしても下校時間帯に当たった場合は、敷地内にクルマを入れることをあきらめるしかない。つまり、台車か手で抱えて職員室を目指すことになる。

達成感

配送をしていてテンションが上がる瞬間は2回。最初は手積みで荷物を積み終えたとき。そして、もうひとつは荷室に積んだ荷物が残りわずかになった瞬間。どちらも達成感があり「今日も頑張ったな」と思えるのだ。

たった2週間のにわか配達員は、なぜか夢中になって配送してしまう楽しさがある。また来年もお願いしますと荷主にいわれたので、きっと1年後にもまた中学校をまわっている可能性が高い。

来年は今回できなかったことをやろうというプランがすでにある。それはフォークリフト免許を取得して、自分でパレットを運ぶところからやりたいという壮大な計画なのだ。