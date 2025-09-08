恐るべし松本潤の人脈！共演者逮捕の暗雲を断ち切った大物俳優の友情出演

9月7日、嵐の松本潤が主演を務めるTBS日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）の最終話第8話が放送された。ある大物俳優の出演が話題となっている。

「同作は主要キャストの一員として出演していた俳優の清水尋也容疑者が、麻薬取締法違反の疑いで3日に警視庁に逮捕されたばかり。TBS広報部はこの逮捕によって、最終回の清水さんの出演シーンをカット、再編集して放送するとアナウンスしており、オンエア前から注目が集まっていました。

ところが、放送が始まると視聴者が歓声を上げたのはベテラン俳優のサプライズ出演に対してでした。松本さん演じる医師・徳重晃のかつての上司役として、俳優の吉田鋼太郎さんが出演したのです。吉田さんの登場が視聴率にも影響したのか、平均視聴率は世帯11.0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区・以下同）を記録。前週第7話の世帯7.9％から大きく回復しました」（スポーツ紙記者）

放送後X上には

《「19番目のカルテ」のドラマでカットされる部分とかどうなるのかと思ってたけど、それよりも吉田鋼太郎さん出てきてびっくりした》

《19番目のカルテのエンドロールで吉田鋼太郎さんが友情出演って書いてあったんだけどこれってガチで友情出演なの…？すごすぎない？？？》

《何この激アツなキャスティング 松本潤×吉田鋼太郎の共演がここで叶うなんて聞いてない》

など、興奮する視聴者があふれた。「実は二人の関係性は、かなり深いものがあるんです」と語るのは、芸能記者だ。

「松本さんは歌舞伎役者の二代目・中村七之助さんやまぐろ仲卸『やま幸』社長・山口幸隆さんなど、業界や年齢などに限らず幅広い交友関係をもっていることで有名です。松本さんは面倒見がよく、後輩や業界内外の友人らを集めて食事会などを開催して人脈を築いてきました。

吉田鋼太郎さんとも親交があり、かつて『嵐にしやがれ』（日本テレビ系）にゲスト出演した際、交友エピソードとして、吉田さんが演出する稽古場を松本さんが訪れたことを語りました。吉田さんは松本さんに、『俺は松潤とハムレットをやりたい！』とその場で熱烈にアプローチするほど、松本さんの演技力を買っているようです。

また、2024年8月、嵐メンバーの二宮和也さんがMCを務める『ニノさん』（日本テレビ系）に吉田さんがゲスト出演した際には、吉田さんが若い世代から“鋼太郎”と呼ばれたり、松本さんが自宅に2泊していったことなどが明らかになりました。

嵐は2026年春に開催されるツアーをもって、グループ活動を終了することが発表されています。年明けは、嵐のラストライブの準備もあるため、今作は“嵐の松本潤”として最後の連ドラになると考えられます。吉田さんは俳優のみならず劇団も主宰するなど、演出家としても活動していますが、大切な友人の記念の作品となるようにひと肌脱ぎ、多忙なスケジュールの合間を縫って出演することにしたのでしょう」

ドラマ『19番目のカルテ』は、視聴者にとっても俳優・松本潤にとっても忘れられない作品となっただろう。