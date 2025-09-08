¡Ø¥¬¥ó¥À¥àW¡Ù¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ª´ñÀ×¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¡¡ÎÐÀî¸÷¡õÌðÅç¾½»Ò¡¡¥Ò¥¤¥í¡õ¥ê¥ê¡¼¥Ê¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥ì¥¢¡ª¡×¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡¡Ø¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW Endless Waltz ÆÃÊÌÊÓ¡Ù¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥Ò¥¤¥íÌò¤ÎÎÐÀî¸÷¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÊÌò¤ÎÌðÅç¾½»Ò¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿·µ¡Æ°Àïµ¥¬¥ó¥À¥àW¡Ù¤Ï¡¢±§ÃèÀ¤µª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÎÂè2ºîÌÜ¤È¤·¤Æ1995Ç¯4·î7Æü¤ËTVÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¬¥ó¥À¥à5µ¡¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆµðÂçÀªÎÏ¤òµÞ½±¤¹¤ë¾ìÌÌ¤«¤é¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÊª¸ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ©¤ò¤Ä¤«¤»¤ÌÅ¸³«¤¬ºÇ½ª²ó¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥¬¥ó¥À¥àºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼þÇ¯´ë²è¤¬¼Â»ÜÃæ¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò½ª¤¨¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ò¥¤¥íÌò¤ÎÎÐÀî¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÇ¤Ì³´°Î»¡×¤È»×¤¤½Ð¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥ê¥ê¡¼¥ÊÌò¤ÎÌðÅç¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢´ñÀ×¤Î¼Ì¿¿¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¤ªÆó¿Í¤¬¡¢º£ÊÂ¤ó¤Ç¤ß¤ì¤ë¤Î¤ÏºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥ì¥¢¡ª¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¡ÖÌðÅç¤µ¤ó¤¬É½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¶½Ê³¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
