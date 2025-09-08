日本人の5人に1人が、何らかの悩みがあるとされる睡眠の問題。

医療機関が掲げる診療科の名前に新たに「睡眠障害」を加えるかどうか、国も検討を開始しました。

「睡眠時間には個人差がある」ベストな睡眠時間は?

山形純菜キャスター:

「睡眠時間」について国は、“少なくとも6時間以上確保できるよう努めることを推奨”しています。※厚労省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」より





実際、働く世代の睡眠時間は▼5〜6時間未満が約31〜42%、▼5時間未満が約7〜14%となっています。※厚労省「2023年国民健康・栄養調査」より（20代〜50代）

睡眠外来などを行う医療法人「RESM（リズム）」の白濱龍太郎理事長によると、「適切な睡眠時間には個人差がある」とのこと。



▼朝すっきりした目覚め、▼午前中に眠たくならない、と睡眠が十分に取れているサインだといいます。

では「3時間で十分」という人はどうなのでしょうか。

白濱理事長によると「作業効率が落ちていなければ十分な睡眠といえる」とのことです。しかし、ショートスリーパーは本当に少なく、平日3時間で大丈夫でも休日すごく寝たい人は、もう少し睡眠時間を延ばした方がいいとのことでした。

一方で、「10時間寝ないとダメ」という人は、「睡眠の質の悪さを時間で補おうとしている可能性がある」といいます。そのため、少し寝る環境を整えてみるのも良いかもしれません。

街で聞いた「入眠方法」は正しい?専門家が回答

山形キャスター:

「入眠」も非常に重要です。街の皆さんに聞いた“入眠方法”は正しいのか。白濱理事長に伺いました。

【街で聞いた“入眠方法”正しい?】医療法人「RESM」白濱龍太郎理事長によると



▼20代の男性

「森が想像できるような曲を聞きながら、難しい哲学書を読み、つまらなくなって寝る」

・心安らぐ音楽は良い

・歌詞が入っている曲なら、母国語以外のものを聞くのが良い

・興味ない・難しすぎる本も良い

→興味のある本は脳が覚醒モードになるためおすすめしない



▼10代の女性

「アメリカ軍の入眠方法を真似て、手足など体の力を抜き、“無”になる」

・素晴らしい

・体全体がリラックスできる

→「力を入れて、抜く」を繰り返すと、より“無”の状態になりやすい

快適な目覚めは「光」から…

山形キャスター:

起こす方も、起こされる方も、気持ちの良い朝を迎えたいですが、どのような方法が良いのでしょうか。



「快適に目覚める起こし方」には“光”が大事です。

白濱理事長によりますと、「光を浴びることで脳が覚醒の方向に向かう。光→音→振動の順が良い」ということです。



