「睡眠の悩み」は日本人の5人に1人 適切な睡眠時間と入眠方法は？【Nスタ解説】
日本人の5人に1人が、何らかの悩みがあるとされる睡眠の問題。
医療機関が掲げる診療科の名前に新たに「睡眠障害」を加えるかどうか、国も検討を開始しました。
【画像を見る】「光」「音」「振動」快適に目覚めるにはどれが大事？
「睡眠時間には個人差がある」ベストな睡眠時間は?
山形純菜キャスター:
「睡眠時間」について国は、“少なくとも6時間以上確保できるよう努めることを推奨”しています。※厚労省「健康づくりのための睡眠ガイド2023」より
睡眠外来などを行う医療法人「RESM（リズム）」の白濱龍太郎理事長によると、「適切な睡眠時間には個人差がある」とのこと。
▼朝すっきりした目覚め、▼午前中に眠たくならない、と睡眠が十分に取れているサインだといいます。
では「3時間で十分」という人はどうなのでしょうか。
白濱理事長によると「作業効率が落ちていなければ十分な睡眠といえる」とのことです。しかし、ショートスリーパーは本当に少なく、平日3時間で大丈夫でも休日すごく寝たい人は、もう少し睡眠時間を延ばした方がいいとのことでした。
一方で、「10時間寝ないとダメ」という人は、「睡眠の質の悪さを時間で補おうとしている可能性がある」といいます。そのため、少し寝る環境を整えてみるのも良いかもしれません。
街で聞いた「入眠方法」は正しい?専門家が回答
山形キャスター:
「入眠」も非常に重要です。街の皆さんに聞いた“入眠方法”は正しいのか。白濱理事長に伺いました。
【街で聞いた“入眠方法”正しい?】医療法人「RESM」白濱龍太郎理事長によると
▼20代の男性
「森が想像できるような曲を聞きながら、難しい哲学書を読み、つまらなくなって寝る」
・心安らぐ音楽は良い
・歌詞が入っている曲なら、母国語以外のものを聞くのが良い
・興味ない・難しすぎる本も良い
→興味のある本は脳が覚醒モードになるためおすすめしない
▼10代の女性
「アメリカ軍の入眠方法を真似て、手足など体の力を抜き、“無”になる」
・素晴らしい
・体全体がリラックスできる
→「力を入れて、抜く」を繰り返すと、より“無”の状態になりやすい
快適な目覚めは「光」から…
山形キャスター:
起こす方も、起こされる方も、気持ちの良い朝を迎えたいですが、どのような方法が良いのでしょうか。
「快適に目覚める起こし方」には“光”が大事です。
白濱理事長によりますと、「光を浴びることで脳が覚醒の方向に向かう。光→音→振動の順が良い」ということです。
