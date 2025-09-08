◎あすの全国の天気

北日本と北陸、山陰、九州北部は雲が広がりやすく、東北の太平洋側や山陰、九州北部を中心に激しい雨の降る所がありそうです。関東や東海、西日本の太平洋側は晴れますが、天気の急変にご注意ください。午後はあちらこちらで、にわか雨や雷雨がありそうです。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は前日と同じくらいの所が多いでしょう。福岡は27℃、大阪は28℃、金沢は25℃、名古屋は27℃、東京は26℃、仙台は24℃、札幌は19℃の予想です。

日中の最高気温は九州から関東にかけて35℃前後で、前日と同じくらいの暑さになりそうです。福岡は34℃、大阪は35℃、名古屋は37℃、東京は33℃でしょう。仙台は29℃、札幌は28℃の予想です。

◎週間予報

・西日本と沖縄

10日(水)から11日(木)にかけて広く雨で、雨脚の強まる所があるでしょう。12日(金)はいったん晴れる所が多いですが、13日(土)から15日(月)にかけては再び曇りや雨となりそうです。沖縄は晴れる日が多いでしょう。

・東日本

北陸はこの先、しばらく雨が続き、断続的に降り方が強まるでしょう。11日(木)は関東や東海も含めて広く雨となり、暑さが少し落ち着きそうです。

・北日本北海道は10日(水)から12日(金)にかけて晴れますが、土日は雨が降るでしょう。東北は10日(水)から11日(木)にかけて、雨の所が多くなりそうです。