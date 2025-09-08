2023年に行われたWBCにも出場したチェコ代表のオンジェイ・サトリア投手。8日に行われているロッテ対オリックス戦のファーストピッチに登場しました。

サトリア投手は2023年のWBCで、日本戦に先発登板。大谷翔平選手から三振を奪うなど、3回4奪三振と好投を見せ、大谷選手からサインをもらう姿などでも話題となりました。

ファーストピッチを終えてサトリア投手は「今回のファーストピッチは上手く投げることができましたが、WBC日本戦での投球より緊張しました」と笑顔。さらに以前対戦経験のある西川史礁選手についても言葉を寄せ、「ファーストピッチで打席に立ってくれた西川選手は、昨年のチェコでの大会で対戦しましたが、そのときから要注意な選手としてマークしていました。その雰囲気は今も変わらないなとマウンドでも感じました」と語りました。

続けて「ZOZOマリンのような球場はヨーロッパにはないので、本当に雰囲気を楽しむことができました。今回はお招きいただいてありがとうございました」とコメントしています。