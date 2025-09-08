「ピエロマン」「テッペン〜那須川天心物語〜」などで知られる、漫画家の高橋伸輔氏（44）の公式Xは8日、同氏が意識不明で救急搬送されたと明らかにした。同氏の妻が「高橋伸輔の妻です。伸輔が昨日救急搬送され、今意識が戻るを待っています。皆さんに伸輔の意識が早く戻るように祈って欲しいです。お願いします」と投稿した。さらに「横浜市内の病院で頑張っています応援してください」とも投稿した。

高橋氏は、04年にちばてつや賞ヤング部門で佳作、翌05年には同部門で優秀新人賞を受賞し、06年に「アルティメットガチンコ」でデビュー。19年には「ヤングマガジン」で「テッペン〜那須川天心物語〜」を連載した。

Xのプロフィルには「現在、次の連載の準備中」としており、5日には「なかなか話が進まない…早く漫画が描きたい」と投稿。8月6日には「兄が悪性腫瘍の手術の為に入院しました。手術が無事に終わり1日でも早く元気な姿で帰ってくるのを祈ってます 兄を全力でサポートしていけたらと思っています！ 自分はガンガン漫画描いていこう」と投稿し、闘病する兄を気遣っていた。