東京商工会議所、ダークパターンのリスク対策に関するオンラインセミナーを9月24日に開催
東京商工会議所（東商）は9月24日14時より、「ダークパターンのリスク対策に関するオンラインセミナー」を開催する。定員30名で、参加費は無料。参加には事前の申し込みが必要で、申し込み期限は9月19日23時59分。
このセミナーでは、ダークパターンとは何かという基本情報から、Webサイトにありがちな具体事例、法的リスクの所在、事業者がとるべき対応策まで幅広く解説する。講師は、ダークパターン対策協会の事務局長で、インターネットイニシアティブ（IIJ）ビジネスリスクコンサルティング部副部長を務める石村卓也氏。
参加対象は信頼性向上を目指す経営者やWeb担当者、広告宣伝・マーケティング担当者、法務・コンプライアンス部門を想定している。
参加申し込みは、東京商工会議所のイベント・セミナーページで受け付けている。申し込みには東商マイページへのユーザー登録（無料）が必要。
