AKB48¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â¡¢1st¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¹¥¤¤È¸À¤¨¤¿¤é¡Ù¤Ë·èÄê¡¡Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½»æ¤â²ò¶Ø
AKB48¤ÎÅÄ¸ý°¦²Â¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ê9·î25Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¹¥¤¤È¸À¤¨¤¿¤é¡Ù¤Ë·èÄê¤·¡¢É½»æ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
16´üÀ¸¤È¤·¤Æ13ºÐ¤ÇAKB48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢º£Ç¯21ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄ¸ý°¦²Â¡£È´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÈMCÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êË¬¤ì¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂæÏÑ¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤äÈþ¤·¤¤¼«Á³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Èà½÷¤Î¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ä¥Ù¥Ã¥É¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Ç¤Î¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¡£¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Âç¿Í¤ÎÉ½¾ð¤â¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¾Ð´é¤âËþºÜ¡£¾¯½÷¤«¤é¥ì¥Ç¥£¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÈà½÷¤Î¸½ºßÃÏ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤â·èÄê¡£¤ªÅÏ¤·²ñ¤òÅìµþ¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÅÄ¸ý°¦²Â¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2003Ç¯12·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2016Ç¯¡¢AKB48Âè16´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþ¡£12ºÐ¤ÇºÇ½ª¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤Î·à¾ì¸ø±é¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£°Ê¹ß¡¢¥Á¡¼¥àA¤ä¥Á¡¼¥àK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÈÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£²Î¾§ÎÏ¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢MC¤Ê¤É¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£2025Ç¯10·î¤è¤êÉñ¾ë²¦ÂÀÏº»á¸¶ºî¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¤ÎÉñÂæ²½ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£½ñ»ï¾ðÊó
AKB48ÅÄ¸ý°¦²Â1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¹¥¤¤È¸À¤¨¤¿¤é¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÂÎºÛ¡§B5È½ 128¥Ú¡¼¥¸¡ÊÍ½Äê¡Ë
»£±Æ¡§Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡Ë
¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¡§@manaka_1st
ÅÄ¸ý°¦²ÂX¡§@48manaka_16
The post AKB48¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â¡¢1st¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¹¥¤¤È¸À¤¨¤¿¤é¡Ù¤Ë·èÄê¡¡Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½»æ¤â²ò¶Ø appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.