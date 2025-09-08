工藤美桜×M！LK山中柔太朗がW主演 ドロ沼恋愛ドラマ『悪いのはあなたです』11.3スタート
工藤美桜と山中柔太朗がダブル主演する11月3日スタートのドラマ『悪いのはあなたです』が、読売テレビにて毎週月曜25時29分に放送されることが決定。工藤、山中らからコメントが到着した。
【写真】原作者ふせでぃによるドラマ化お祝いイラスト
原作は『文春オンライン』での連載開始から現在までに累計3900万PVを獲得した、ふせでぃ氏の同名漫画。落ちたら最後、怒涛の勢いで「不倫沼」にハマりこんでいく超破滅的恋愛譚（たん）をドラマ化する。
工藤が演じるのは、貯金残高8万円の地味な派遣社員・山本莉子。「このままでいいのかな？」と日々の生活に焦りを抱えながらも、楽な方に逃げてしまうアラサー女性だ。
M!LKのメンバーとしても活動中の山中が演じるのは、29歳で夢を追いかけるバンドマン・椿タクマ。家賃・光熱費を一緒に暮らしている彼女に負担してもらっている、いわゆる“ヒモ”。彼女には「ダメ人間」と称されているが、「今を楽しく生きようよ」と楽観的で無邪気に生きている。
物語は、派遣社員である莉子が会社から突然クビを宣告されるところから始まる。崖っぷちに立たされた莉子は、帰り道に階段で足を滑らせたところを、見知らぬイケメン会社員・ツトムに助けられる。失意のどん底の中で出会った、ハイスペックで余裕のある振る舞いのツトムに押し切られる形で、流されるままに食事、そしてホテルへ…。その出会いが莉子の人生を大きく揺さぶり、愛と欲望の泥沼へと引きずり込まれていくことになる。
一方、“ヒモ“として、同棲中の彼女に生活を支えられている売れないバンドマン・タクマも、のんびりと毎日を過ごしているが、彼女にも明かせない秘密を抱えていて…。
虚言・暴行・殺害・狂気…莉子、タクマをはじめとした登場人物が絡み合い、愛憎と裏切りの果てに、彼らは抜け出せない不倫地獄へと転がり落ちていく―。
工藤は「原作の衝撃度が凄まじくどんどん引き込まれていく作品なので、それが映像になった時に同じように衝撃を感じてもらえるといいなと思います」、山中は「タクマを演じていて僕自身も一緒に成長できた気がしていて、僕もOAを見るのが楽しみです！」とメッセージを。
原作者のふせでぃは「こーんなにカワイイリコちゃんと、こーんなにカッコイイタクマになるなんてめっちゃ感動です！！！」と喜びの声を届けている。
ドラマ『悪いのはあなたです』は、読売テレビにて11月3日より毎週月曜25時29分放送。
工藤、山中、原作者ふせでぃのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山本莉子役：工藤美桜
原作を読んだ際にこんなにドロドロしちゃうの！？と、とても衝撃を受けました。莉子は色んなことに焦りを感じていて、だけど楽観的で素直で流されやすく『そっちじゃないよ〜！』とつい言いたくなる危なっかしさがあります。周りの人に翻弄されたり感情がジェットコースターのように浮き沈みしたりする莉子ですが、視聴者の皆さんが共感できるキャラクターになって欲しいなと思い演じました。 原作の衝撃度が凄まじくどんどん引き込まれていく作品なので、それが映像になった時に同じように衝撃を感じてもらえるといいなと思います。
他キャストの方々も年齢が近く、撮影は和気藹々とした雰囲気で進んで行きました！ それぞれのキャラクターが心から求める幸せに辿り着けるのかぜひ見届けていただけると嬉しいです。
■椿タクマ役：山中柔太朗
原作を見させていただいた時に本当に面白くて、見入ってしまいました。タクマは将来のことを特に何も考えず、今楽しければそれでいいという考えで、一緒に住んでいる彼女に大部分を養ってもらっているバンドマンです。タクマを演じていて僕自身も一緒に成長できた気がしていて、僕もOAを見るのが楽しみです！ 視聴者の皆さんがどのキャラクターに感情移入、共感できるのかも気になります。ふとしたシーンが大切で、一瞬も見逃さず見ていただけたら嬉しいです！
■『悪いのはあなたです』原作者・ふせでぃ
「悪いのはあなたです」ドラマ化決定しました！！ こーんなにカワイイリコちゃんと、こーんなにカッコイイタクマになるなんてめっちゃ感動です！！！ 工藤さん山中さん、どうもありがとうございます！！ こんなヤベェー（笑）お話をドラマ化してくれてドラマDiVEさんありがとうございます！！
（＞.＜）ふせでぃ
