「めちゃくちゃたくさん練習した」本田翼、人気芸人と一緒にラブダンス「みんな可愛い」
女優・本田翼が、8日までにインスタグラムを更新。主演ドラマ『北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。』で共演したお笑いタレント・おいでやす小田とダンスする動画を公開した。
【動画】本田翼＆おいでやす小田のラブダンス
榊こつぶの同名漫画を実写化する本作は、老若男女問わず、全ての人をとりこにする不思議な魅力を持った“ナチュラルボーン天使の北くん”こと真中北（岩瀬洋志）に恋をした、看護師の浅田南（本田翼）、パン屋の店員・比留間東子（志田未来）、書店員の西野悠（増子敦貴）の3人が、これ以上恋のライバルを増やすまいと北くんの愛を3等分ずつシェアする「33％の会」を結成、北くんと4人での同居生活を送るというシェアラブコメディー。小田は交番勤務の警察官・古賀弘樹役で出演している。
本田は「おいでやす小田さんとセントチヒロ・チッチさんのラブシンドロームを踊りました めちゃくちゃたくさん練習した末のダンスです… ＃ラブダンス」とつづり、小田とダンスをする動画を公開。スムーズに踊る本田とぎこちない動きの小田がかわいいムービーになっている。
コメント欄にはファンから「みんな可愛い」「芸能界で一番輝いています。美しすぎる」「ばっさーカワイイなあ相変わらず」「めっちゃかわいいダンス」など、反響が集まっていた。
■本田翼（ほんだ つばさ）
1992年6月27日生まれ。東京都出身。2006年にファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとしてデビュー。2012年にドラマ『GTO』（関西テレビ・フジテレビ系）の生徒・神崎麗美役で一躍脚光を浴びる。以降、モデルや女優として活躍する一方で2018年9月にはYouTubeチャンネル「ほんだのばいく」を開設。2022年10月期放送のドラマ『君の花になる』（TBS系）で主演を務め、2024年3月にはビューティーブランド「By ttt.」を立ち上げた。
引用：「本田翼」インスタグラム（＠tsubasa_0627official）
