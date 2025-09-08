桃月なしこ、”推し”まみれでUSJハロウィン満喫中 「可愛い」と反響
モデル・女優・コスプレイヤーとして活躍する桃月なしこが、8日に自身のインスタグラムを更新し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）のホラーナイトを訪れたことを報告した。
【別カット】桃月なしこ、ミニスカ姿で”推し”とハロゥイン満喫
6月にもUSJを訪れていた桃月。今回は、5日からスタートしている「USJ」の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」について、「USJホラーナイト初日凸した！」と、初日に訪れたことを報告している。
写真では、キャップにぬいぐるみ、ジュースのカップと、「ポケットモンスター」シリーズに登場するゲンガーグッズに囲まれた桃月の姿が確認できる。桃月は以前より、「ポケモン」シリーズでの”推し”はピカチュウとゲンガーと公言している。”推し”とのハロウィンイベントを満喫する桃月の様子に、コメント欄には「ゲンガーの帽子可愛いですね」「きゃわわ」「楽しそう」といった反響が寄せられている。
■桃月なしこ（ももつき なしこ）
1995年11月8日生まれ。愛知県出身。ゼロイチファミリア所属。『魔進戦隊キラメイジャー』（2020年）の敵幹部・ヨドンナ役でブレイク。コスプレイヤー、モデル、女優など幅広く活躍しており、准看護師として働いていたこともある。
引用：「桃月なしこ」インスタグラム（＠nashiko_cos）
