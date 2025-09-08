昨年に続く、３度目の地方競馬の短期免許（南関東限定）を取得したミカエル・ミシェル騎手（３０）＝川崎・山崎裕也厩舎＝が８日、今開催の川崎競馬から騎乗を開始した。初日のこの日は４鞍に騎乗して、６、１０、２、１０着。６Ｒで８番人気のアリダンジェロの手綱をとり、直線外から末脚を伸ばしての２着が最高着順だったが、昨年１２月２０日（船橋）以来の南関東登場に、訪れたファンからは歓声があがり、存在感を見せた。

ミシェルは「６Ｒは勝てると思ったぐらいで悔しかったです。フランスと比べて日本は残暑が厳しく、馬も大変な中ですが、よく頑張ってくれています」と振り返った。開催２日目の９日は、フルの８鞍に騎乗予定。「疲れると思うけど、たくさん騎乗する方が集中力を切らさず勢いにも乗りやすい。よりいい結果が出せるように頑張りたいです」と、意欲を見せていた。

◆ミカエル・ミシェル騎手の９日の騎乗予定

川崎２Ｒ・ラブイネヴィタブル

川崎３Ｒ・フォーマイディア

川崎４Ｒ・ベンジャエース

川崎７Ｒ・コトノサンショ

川崎８Ｒ・アイリーズパキラ

川崎９Ｒ・ショコラクイーン

川崎11Ｒ・マサハヤウォルズ

川崎12Ｒ・ランニングホット