熱中症にも使用可能な瞬間冷却剤の作り方について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。

自衛隊は「冷凍する保冷剤は溶けちゃうけど、この方法なら使いたいときにすぐ使えてしかも長持ちするよ！」とインスタグラムでコメントし、「熱中症に使える！ 瞬間冷却剤の作り方」というタイトルの動画を公開。この動画では、瞬間冷却剤の作り方について、次のように紹介しています。

【瞬間冷却剤の材料】

・尿素 50グラム

・水 50グラム

・薄手のポリ袋

・チャック付きビニール（ジッパー袋など）

【瞬間冷却剤の作り方】

（1）ポリ袋に水を入れて漏れないようにきつく縛り、結び目ギリギリにカットする。

（2）尿素をジッパー袋に投入。

（3）ポリ袋に入れた水もジッパー袋に投入。

（4）空気を抜いてジップ部分をテープで留める。

（5）水と尿素を混ぜて完成。尿素が水と混ざると急速に8度くらいまで冷却され、15〜20分ほど持続する。

なお、注意点は次の通りです。

【注意点】

・チャック付きの袋は厚手で、しっかりチャックしてくれるものがお勧め。

・パックの中身は口に入れないように注意（小さい子どもには注意）

・皮膚や口、目に付着した場合は、水で十分に洗い流す。

・尿素を触るときは念のため手袋を着用すること。

自衛隊の投稿に対し、インスタグラムでは「へぇ〜」「試してみたいと思います」「勉強になります」「ありがたい情報に感謝」などの声が上がっています。