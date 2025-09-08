熱中症にも使える！ 自衛隊が教える“瞬間冷却剤”の作り方に「勉強になる」「試してみたい」
熱中症にも使用可能な瞬間冷却剤の作り方について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。
自衛隊は「冷凍する保冷剤は溶けちゃうけど、この方法なら使いたいときにすぐ使えてしかも長持ちするよ！」とインスタグラムでコメントし、「熱中症に使える！ 瞬間冷却剤の作り方」というタイトルの動画を公開。この動画では、瞬間冷却剤の作り方について、次のように紹介しています。
【瞬間冷却剤の材料】
・尿素 50グラム
・水 50グラム
・薄手のポリ袋
・チャック付きビニール（ジッパー袋など）
【瞬間冷却剤の作り方】
（1）ポリ袋に水を入れて漏れないようにきつく縛り、結び目ギリギリにカットする。
（2）尿素をジッパー袋に投入。
（3）ポリ袋に入れた水もジッパー袋に投入。
（4）空気を抜いてジップ部分をテープで留める。
（5）水と尿素を混ぜて完成。尿素が水と混ざると急速に8度くらいまで冷却され、15〜20分ほど持続する。
なお、注意点は次の通りです。
【注意点】
・チャック付きの袋は厚手で、しっかりチャックしてくれるものがお勧め。
・パックの中身は口に入れないように注意（小さい子どもには注意）
・皮膚や口、目に付着した場合は、水で十分に洗い流す。
・尿素を触るときは念のため手袋を着用すること。
自衛隊の投稿に対し、インスタグラムでは「へぇ〜」「試してみたいと思います」「勉強になります」「ありがたい情報に感謝」などの声が上がっています。