ÀÐÇË¼óÁê¤¬¼Ç¤É½ÌÀ¡¡¸©Æâ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ï¡Ä¼«¸ø´Ø·¸¼Ô¡¦ÌîÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ä
7Æü¡¢¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇË¼óÁê¡£
1Ç¯´Ö¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ç¤ÎÀ¯¸¢±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ë¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¡¢¸©Æâ¤ÎÍ¸¢¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ³ÆÀ¯ÅÞ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÐÇË¼óÁê
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤Ï¼«Í³Ì±¼çÅÞÁíºÛ¤Î¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
£·Æü¡¢¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¡£
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
ÀÐÇË¼óÁê
¡ÖÊÆ¹ñ´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¤Ë°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿º£¤³¤½¤¬¤½¤Î¤·¤«¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¸å¿Ê¤ËÆ»¤ò¾ù¤ë·èÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¸©Æâ¤ÎÍ¸¢¼Ô¤Ï¤É¤¦¸«¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
70Âå
¡Ö3²óÁªµó¤ËÉé¤±¤¿»þÅÀ¤ÇÂ¨¡Ê¼Ç¤¡Ë¤Ç¤·¤ç¡£ÃÙ¤¤Ë¼º¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤½¤Î´Ö¡¢ÅÞÆâº®Íð¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×
70Âå¡¦¼çÉØ
¡Ö¼Ç¤¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â»ä¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¤Û¤«¤ÎÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â·ë¶É¡¢Ãæ¿È¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡×
°ìÊý¡¢¼¡¤Î¥êー¥Àー¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡£
60Âå¡¦¼çÉØ
¡Ö°ìÈÌ¤Î¹ñÌ±¤Î¾õÂÖ¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤è¤¯´Õ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
30Âå¡¦¸øÌ³°÷
¡Ö1ÈÖ¤Ï¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¼è¤ì¤ë¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ë¡°ÆÄÌ¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¿´ÇÛ¤À¤Ê¤È¤«¡¢¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤éÊäÀµÍ½»»¤È¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³ÊÔÀ®¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¡×
µîÇ¯¤Îº£º¢¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤À¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¡£
¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¤Ç¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ò¤Ë¤é¤à¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎµÜ²¼°ìÏº¸©Ï¢²ñÄ¹¤Ï¡£
¡Ö¡Ê¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡©¡ËÁíÍýÁíºÛ¤ò´Þ¤áÀ¯¼£²È¤Î¿ÊÂà¤Ë´Ø¤ï¤ëÈ½ÃÇ¤Ï¡¢À¯¼£²È¼«¤é¤¬²¼¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ë¤½¤¦È½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬ÅÞ¤Ï°ìÅÙ¡¢²¼Ìî¤·¤¿»þ¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Î»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡¢¿·¤¿¤ÊÅÞÀ§¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¡¢²¿¤òÃê½Ð¤¹¤Ù¤¤«À°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëº£¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíºÛÁªµó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ï¤¬ÅÞ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¸õÊä¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÍý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤Ê¤êºÆ½ÐÈ¯¤Ë»ñ¤¹¤ëÁíºÛÁªµó¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¢£1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇÎÓË§Àµ¤µ¤ó¡£·èÁªÅêÉ¼¤ÇÀÐÇË¤µ¤ó¤ËÅê¤¸¤¿¡¢¸åÆ£ÌÐÇ·½°±¡µÄ°÷¤Ï¡£
¡ÖÅÞ¤ÎÊ¬Îö¤äÊ¬ÃÇ¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÁíÍý¤¬ÇÔËÌ¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¼¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÁíÍý¤È¤·¤Æ¤Î·èÃÇ¤òÉ¾²Á¤·¡¢´¿·Þ¤·¤¿¤¤¡£ÌÀ³Î¤ÊÀ¯ºö¥á¥Ã¥»ー¥¸¡¢¤Ö¤ì¤Ê¤¤Å¯³Ø¤È¤½¤·¤Æ¹ñÌ±¤ËÃ»´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¿Íµ¤¼è¤êÀ¯ºö¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦À¯ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿®Íê¤¹¤ëÍ¿ÅÞ¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤¢¤ëÀ¯ºö¤ò¹ñÌ±¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤½¤¦¤¤¤¦À¯¸¢¤¬Âç»ö¤À¤í¤¦¡×
¢£¾åÀîÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Î¿äÁ¦¿Í¤òÌ³¤á¤¿°æ½ÐÍÇÀ¸½°±¡µÄ°÷¤Ï¡£
Q¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡©
¡Ö·èÄêÅª¤ÊÊ¬ÃÇ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¤é¿¦¤ò¼¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÀ¯ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢ÅÞÆâÍ»ÏÂ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¼«¤é¤ÎÀÐÇË¥¤¥º¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¼ÂÁ©¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¤Î¤¦¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q¡¢¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¶ËÏÀ¤Ë¤Ï·Þ¹ç¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢²áÈ¾¿ô¤ÇÀ¯¸¢¤ò±¿±Ä¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤ó¤À¤È¤½¤Î¤³¤È¤òÁíºÛ¤¿¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê·Ç¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Î©¤òÁÈ¤à¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô¤ÎÃæÀî¹¨¾»ÂåÉ½¤Ï¡£
Q¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡©
¡Ö¤³¤Î»²µÄ±¡Áª¤ÎÇÔËÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¼«Ì±ÅÞÆâ¤Îº®Íð¡¢¤³¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Î½Å¤¤·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ºö¤´¤È¤ÎÉôÊ¬Ï¢¹ç¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤³¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÎÃæ¤Ë¿·¤·¤¤À¯ÅÞ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢¤³¤ì¤ÏÍ½ÃÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×
Q¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤³¤ÎÆüËÜ¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÌÀ³Î¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤ÎÌîÅÞ
¢£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¸©Ï¢ ¿ùÈø½¨ºÈÂåÉ½
¡ÖÀè¤Î¡Ê»²µÄ±¡¡ËÁªµó¤ÇÉ¬Ã£ÌÜÉ¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍ¿ÅÞ¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ÆÉ¬Ã£ÌÜÉ¸¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¼Ç¤¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ïº£²ó¤ÎÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¼Ç¤¤Î°ì·ï¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¤â¤¦Ã¯¤¬¡ÊÁíºÛ¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ×»þ¹ñ²ñ³«¤±¤ë¤Î¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤È¤«¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¹à¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¯¼£¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Áá¤¯ÂÎÀ©¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ ¸©Áí»ÙÉô ¼êÄÍÂçÊå ÂåÉ½
¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤¦ÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤ÈÁ´¤Æ¤ÎÌîÅÞ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼Ç¤¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¦¡£Êª²Á¹â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â²¿¤â¼êÅö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¡£º£¸å¤É¤ÎÌîÅÞ¤ÈÁÈ¤à¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¡¢¹ñ²ñ¤ÎÃæ¤Ç±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ëÀ¯ºö¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«ÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¢£¶¦»ºÅÞ¸©°Ñ°÷²ñ¤Î°¾ÂôÁï°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÅöÁ³¤Î¼Ç¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹½°µÄ±¡Áªµó¤ËÂ³¤¤¤Æ»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤â¹ñÌ±¤Î¿³È½¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ü¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¼¤á¤¿¤±¤É¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó1¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£Á´ÂÎ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë ¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡Ü¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ÈÀµÌÌ¤«¤éÂÐ·è¤¹¤ëÂ¾¤ÎÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤È¤âÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áð¤Îº¬¤«¤é¤³¤Î¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¡Ü¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Î×»þÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁíºÛÁª¤Ï¡Ö10·î4ÆüÅê³«É¼¡×¤È¤¤¤¦ÆüÄø¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÁíºÛ¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Áá¤¯¤â¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¥ìー¥¹¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£