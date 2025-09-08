阪神の前監督、岡田彰布オーナー付顧問（67）が8日、「ほっと関西」（月〜金曜後6・10、ローカル）に出演。史上最速優勝の要因を分析した。

岡田氏はフリップ「バッテリー力」と記入し「あえて投手力じゃなしに、バッテリーにしました」と強さの要因を提示。投手陣の充実ぶりを褒めながら捕手との連携に触れ、正捕手の坂本について「配球に正解はないんだけど、ピッチャーとの会話とか色んな意味でマッチしてますよね。あんまり首を振るピッチャーいないでしょ」と評した。

配球についても「前は原点でね。困ったらアウトローみたいなのがあったんだけど、今は困ったらインコース真っすぐですね」とし「インコース真っすぐに投げ込めるピッチャー陣のコントロールと、要求できるキャッチャーがマッチするんですよね。だから2ストライク3ボールでも簡単にインコースで打ち取れる」と説明した。

さらに「他のチームは外（アウトコース）に逃げますよね。でも（阪神は）投げ込めるというのがね。去年の反省もあったかもわからないけど。去年外でちょっといかれたっていうかね」と絶賛した。