週明け８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は前週末比６２５円０６銭高の４万３６４３円８１銭だった。

前日の石破首相の退陣表明を受け、午前の取引では一時８００円超上昇し、８月１８日につけた終値の最高値（４万３７１４円３１銭）を上回る場面があった。

自民党総裁選を巡る混乱がひとまず収束し、大規模な経済対策への期待感が膨らんだ。日経平均は取引開始直後から上昇し、防衛関連銘柄や機械など輸出関連銘柄を中心に買われた。午後は上げ幅が縮小したものの、東証プライム銘柄の８割近くが値上がりした。

読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））は３９９円５７銭高の４万５２３円４０銭、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３２・８９ポイント高い３１３８・２０で、いずれも最高値をつけた。

東京外国為替市場の円相場は前週末（午後５時）に比べ、６９銭円高・ドル安の１ドル＝１４７円５２〜５３銭で大方の取引を終えた。５日の東京市場終了後に発表された米国の雇用統計を受け、１ドル＝１４６円台後半まで円高・ドル安が進んだが、７日の石破首相の退陣表明を受け、円高傾向は緩和された。

長期金利の代表的指標である新発１０年物国債の流通利回りの終値は前週末と変わらず１・５７０％だった。