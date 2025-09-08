¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤È¿¿·õ¸òºÝ¸øÉ½¡¢34ºÐ¸µÇÐÍ¥¤¬£¶Æü¤Ö¤êSNS¹¹¿·à¤¿¤Ã¤¿£´Ê¸»úáÅê¹Æ
¸µÇÐÍ¥¤ÎÁ°»³¹äµ×¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö°ìµÙ¤ß¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µÊÃãÅ¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç°û¤ßÊª¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
º£·î2Æü¤Ë¤ÏºòÇ¯12·î29Æü°ÊÍè247Æü¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö2025Ç¯¡¢½éÅê¹Æ¤Ç¤¹¡×¤È¤À¤±¤Ä¤Å¤ê¡¢¶á±Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹õT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤ÇÈ±¤ÏÃæÊ¬¤±¤À¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯12·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³«Àß¤òÊó¹ð¡£¥Ö¥í¥°¡¢ÉÔÄê´üÀ¸ÇÛ¿®¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·î³Û1080±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¥Ö¥í¥°¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï8·î31Æü¤«¤é9·î2Æü¤Þ¤Ç3Æü´ÖÊ¬¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Á°»³¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯11·î¤ÎÉñÂæ¡Ö¤¢¤ëÆü¤ÎÄÌ¤ê±«¤È¶¦¤Ë¡×¤ÇÇÐÍ¥Éüµ¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾å±é¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¡Ö´Ø·¸³Æ½ê¤È¶¨µÄ¤Î¾å¡¢°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤Æ¾å±é¤ò¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Á°»³¤µ¤ó¤ÏSNS¤Ç¡ÖÅð»£ÃË¡×¡ÖÉÔÎÑ¤µ¤ìÃË¡×¡Ö¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¶µ¡×¤Ê¤É¤Î±éµ»Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¥Õ¥¡¥ó¤ò¼ºË¾¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¡¢Åê¹Æ¤ò¤¹¤Ù¤Æºï½ü¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âô»³¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¡¢¤â¤Ã¤È¼«Á³ÂÎ¤ÇËÍ¼«¿È¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇSNSÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎYouTube¤òÄÌ¤¸¤ÆVlog¤òÅê¹Æ¡£¸µÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤ÈÀë¸À¡£¡Ö³§ÍÍ¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡£33ºÐÃËÀ¡¦¸µÇÐÍ¥¤Î¤ªÂæ¾ì»¶ºö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤ªÂæ¾ì¤ò»¶ºö¤¹¤ëVlog¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
Á°»³¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯6·îËö¤Ç·ÝÇ½³¦°úÂà¸å¡¢33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿2·î7Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¡£21Ç¯¤Ë35ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤È¤Î¿¿·õ¸òºÝ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£