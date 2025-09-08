ぼる塾・田辺智加、チンするだけで名店の味！“冷凍パスタ”に感動「最高」「チーズが凄い」

ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【ピエトロの楽しみ方を教えてくれる人】やっぱ乙女はパスタに感動するよね！【〔冷凍〕洋麺屋ピエトロ 糸ひきモッツァレラチーズのトマトソース】』という動画をアップ。田辺さんが、美味しさに感動した洋麺屋の“冷凍パスタ”を紹介してくれました♪

【関連】ぼる塾・田辺智加が太鼓判！北海道の“新発売”お土産「これ超〜〜〜美味しいよ」

田辺さんが、家での食事だとして「今、これを温めてます」と披露してくれた商品がこちら！

◼︎ピエトロの冷凍パスタ

洋麺屋ピエトロ / 糸ひきモッツァレラチーズのトマトソース [冷凍] 税込842円（公式サイトへ）

北海道から九州まで46店舗を構える洋麺屋ピエトロ。ドレッシングも有名ですよね♪

こちらは、レンジで温めるだけでレストランの味が楽しめるという冷凍パスタ。

とろ〜り糸ひくモッツァレラとトマトの旨みがつまっており、北海道十勝産の生乳を100％使用したモッツァレラチーズに自家製トマトソースがマッチした一品です。

オンラインショップでは、他にもさまざまなお味の冷凍パスタ、ドレッシング、スープなどが販売されています。

田辺さんは「福岡で行った時、最高だった」「“おかわりサラダ”っていうのがあって、サラダすごいよ。ピエトロのドレッシングがすごく堪能できて超楽しい」と店舗での食事もとても良かったと教えてくれました♪

◼︎糸ひくチーズに感動！

電子レンジで温め終わったパスタをお皿に移しながら、田辺さんは「最高だね」と期待感たっぷり。

そして、麺をソースに絡めながら「え〜！すごい」「チーズが凄い、ほら」と、商品名通りの伸びるチーズに感動した様子で、一口食べると「うん。美味しい」とコメント。

その後、しみじみと味わうと「いや〜、美味しいね！」「パン食べたくなってきた、ライ麦パン焼こうかな」「このソースとライ麦パン」と、お皿に残ったソースも最後まで堪能したい美味しさだと話されていました♪

■動画もチェック

田辺さんのYouTubeチャンネルでは、お取り寄せスイーツなどのグルメや、日常の購入品などを紹介する動画が多数公開されています！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。