「ぼうさいこくたい」に出席されるため、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが初めて県内入りされ、9月8日までの3日間、滞在されました。最終日の8日は中越地震の被災地、旧山古志村を訪れ、当時の避難生活の様子などを熱心に聞かれていました。



6日夜、新潟駅南口にできた人だかり。



Q）お目当ては？

「愛子さまです。楽しみにしてきました。実際にお会いしたいなと思って」



「ようこそ新潟へという感じです。手を振っていただいているところを可愛いところを見たいです」





そこへ…爽やかな水色のスーツに身を包み、やさしい笑顔で手を振る愛子さま。翌日に開幕する「ぼうさいこくたい」に出席されるため、初めて新潟を訪れました。沿道にはその姿をひと目見ようと、多くの人が…「せっかく新潟に来られるので、一目見れたらと思いまして。素敵な方でいらっしゃいますね」内閣府が主催する「ぼうさこくたい」。愛子さまは能登半島地震の際の災害福祉支援の状況や課題を振り返り、今後について討議するセッションに出席されました。普段、日本赤十字社で勤務する愛子さまは時折、メモを取りながら熱心に聴講されていました。その後、新潟市歴史博物館みなとぴあを訪れた愛子さま。水と共に歩んできた新潟の歴史や文化などの展示をご覧になりました。愛子さまは小学生のころ亀田郷について、作文に書いたこともあるということで、職員に対し、質問もされていました。〈小林隆幸 副館長〉「質問が鋭くてですね、こちらも冷や汗を流しながらお答えする場面もございました」そして滞在3日目の8日は小千谷市の錦鯉の里へ。愛子さまはニシキゴイを鑑賞し、エサやりを体験した後、実際にニシキゴイに触れ、「柔らかくて不思議な感じですね」と感想を述べられたということです。その後、地元の園児と交流し「どんな遊びが好きですか？」「好きな食べものは何ですか？」などと笑顔で声をかけられました。最後に訪れたのが中越地震の被災地、旧山古志村です。復興に向けた取り組みなどを伝える施設「おらたる」では展示された写真1枚1枚に目を通されていました。実は、ちょうど17年前の9月8日、愛子さまの祖父母である当時の天皇皇后両陛下が同じ旧山古志村を訪問されていました。愛子さまは当時の全村避難の様子などの展示を見て、「避難の把握は難しかったですか？」などと質問し、当時話題になった牛の救出作戦についても熱心に聞かれていました。また被災体験の語り部活動などを行うボランティアと懇談し、「活動を始められたきっかけはなんですか？」と尋ね、「当時は大変でいらっしゃいましたか」と雪深い地域の避難生活の苦労もねぎらわれました。〈NPO法人中越防災フロンティア 田中仁 理事長〉「地域の皆さんにとっては一生懸命、復興のために頑張ってきた人たちにとっても大きな心の支えになるのではないかな」愛子さまは午後5時前、長岡駅から新幹線で帰京の途につかれました。