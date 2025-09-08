ビーケージャパンホールディングスは、9月5日から、直火焼きの100％ビーフパティの旨さと、「燻製辛口ガーリックフレーク」のクセになる辛さが楽しめる超大型バーガー「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」（総カロリー1390kcal（栄養成分等の数値は配合に基づいた標準値。実際の商品は数値に誤差が出る場合がある）、総重量453g（総重量には個体差がある））を期間・数量限定で発売した。

バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーなおいしさを堪能してもらうため、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開している。

今年の“ワンパウンダーシリーズ”第3弾として、直火焼きの100％ビーフパティの旨さと、「燻製辛口ガーリックフレーク」のクセになる辛さが楽しめる超大型バーガー「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を発売する。



「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」

「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、コクのあるチェダーチーズスライス4枚を重ね、クリーミーなマヨソースに唐辛子の辛味×ニンニクの旨味、豆板醤の隠し味をプラスした「特製スパイシーソース」、さらに「燻製辛口ガーリックフレーク」で仕上げた、総カロリー1390kcal、総重量453gの旨さと辛さがクセになる超大型バーガーとなっている。

また発売を記念し、「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」を購入した消費者へ「オリジナルステッカー」を数量限定（無くなり次第終了）で提供する。

注文の際は食べやすい「ハーフカット」がおすすめです。レジカウンターで「ハーフカット」とオーダーいただくと半分にカットしてご提供いたします。持ちやすく、肉汁たっぷりの真ん中から食べることが出来ます。

“ワンパウンダーシリーズ”好きの人々も、辛い物好きの人々も、総カロリー1390kcal、総重量453gの旨さと辛さがクセになる超大型バーガー「インフェルノ ザ・ワンパウンダー」をぜひこの機会に存分に楽しんでほしい考え。

［小売価格］

単品：2090円

セット：2390円

（すべて税込）

［発売日］9月5日（金）

バーガーキング＝https://www.burgerking.co.jp