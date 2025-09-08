月の年金18万7000円「スーパーで品出しバイト、たまに妻と寺社仏閣巡り」69歳男性の老後生活
回答者プロフィール回答者本人：69歳男性
同居家族構成：本人、妻（69歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：兵庫県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：700万円
現在の預貯金：1700万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：厚生年金504カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：12万2000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金なし（繰り下げ受給のため）、給与収入30万円（年額）
「国民年金を追納しなかった」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「20〜22歳の間免除されていた国民年金を追納しなかったし、仕事の昇進も昇給も遅かった。よって年金は少ない」と語っています。
ひと月の支出は約「28万円」。年金だけで「ほとんどの月で足りない」と回答されています。
「値引きシールが貼られたものを買う」年金で足りない支出については「アルバイト収入から10万円ほど補填（ほてん）する」という投稿者。
年金以外の収入として、投稿者は「スーパーの品出しと値引きシールの貼り付け。妻はコンビニのアルバイトを週2回で、夫婦合わせて月額11万〜12万円」の給与を得ていると言います。
年金生活においては「値引きシールが貼られたものを買うようにして、外食はしない」と支出を抑えているとのこと。
「娘たちとは妻経由でコミュニケーション」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「子育てに無関心だったため、娘2人の子育てを妻に押しつけた。娘たちとの意思疎通が少なく、全て妻経由でのコミュニケーションです」と後悔を口にします。
今の生活については「インフレが続くとこのまま生活していけるか。自分が死んでしまった場合、妻の生活はどうなるのか」と不安を吐露。
一方で「たまに妻と小旅行や近辺の寺社仏閣巡り。元同僚15人くらいと年4回の会合。地元の祭りの世話」が年金生活の楽しみだと教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)