µÜºêÎï²Ì¡¢¡È¥â¥Ç¥ë¤Î1Æü¡É¤òÂç¸ø³«¡ª Â¿¿ô¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ç°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ë¡õÈþËÆµ±¤¯¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¸µEXILE¡¦¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Çµ¯¶È²È¤ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëµÜºêÎï²Ì¤µ¤ó¤Ï9·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÜºêÎï²Ì¤Î¥â¥Ç¥ëÆü¾ï¤È¤Ï¡©
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ë¾¯¤·¥¦¥§¥Ã¥È¤ÊÈ±¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤åºÎï²Ä°¦¤¤¤Ê¤ì¤¤¤«¤µ¤ó¡×¡ÖÁ´Éô¹¥¤¤Ç¤¹¤Ã¤Ã¡×¡ÖÁ´ÉôÎÉ¤¹¤®¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡×¡Öº£¤ÎÈ±·¿¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ÆÆ´¤ì¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:³ùÅÄ ¹°)
¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Î1Æü¡¡¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¥ë¥Ã¥¯¤¬1ÈÖ¹¥¤¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëµÜºê¤µ¤ó¡£¼«¿È¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹1Æü¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6»þ¤Ëµ¯¤¡¢23»þ¤Ë¿²¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤ä»£±Æ¾ì½ê¤Ç°áÁõ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÈþËÆ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤È¤Î¥Ï¥ï¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤â8·î31Æü¤Ë¤â¥ï¥¤¥¥¥Ó¡¼¥Á¤Ç»£±Æ¤·¤¿³Ú¤·¤½¤¦¤Ê²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿µÜºê¤µ¤ó¡£É×¤Ç¸µEXILE¤Î¹õÌÚ·¼»Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÉ±ÍÍ¤À¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Ëº½¤ÇËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
