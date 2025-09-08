予備校講師でタレントの林修（60）が8日放送のフジテレビ「ネプリーグSP」（後7・00）に出演した。自身の授業で大きなミスを犯した生徒の“あだ名”を明かした。

今回は、平成チームVS令和チームVS昭和チームによるアイドル＆アーティスト世代間対決スペシャル。昭和チームとして出演した林は「小・中・高常識漢字」で「忌まわしい」について解説。

「この言葉を結構よく使うので」と黒板に「禁忌」の文字を書いた。「ですから、これとセットで覚えておくと」と伝えると、「禁忌ってどういう意味?」と質問が飛んだ。

これに対して「やってはならないこと」とし「ですから、例えば、僕の授業でこの問題でこの表現を入れたのは大きなミスだぞ、やってはいけないぞってことで、それを『禁忌』って呼んでて。で、その『禁忌』を犯した生との事を僕の授業で『禁忌キッズ』って呼んでる」と明かした。

この呼び方に出演者たちは爆笑し「いらねぇよ!」「いらん情報やな」とツッコミ。林が「失礼しました」と笑顔で席に戻ると、元「NEWS」でミュージシャンの手越祐也が「イイですね!」と褒めた。すると、これに名倉潤が「よくないよ!ほめちゃダメなんだよ」と注意した。