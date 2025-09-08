

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場したアンジェラ芽衣

フルフェースのヘルメットにビキニ姿。この女性の正体は......アンジェラ芽衣。9月8日（月）発売『週刊プレイボーイ38・39合併号』でのフルスロットルなグラビアは、彼女の圧倒的なルックス＆スタイルがあってこそ！

【写真】アンジェラ芽衣のグラビア

■よりスレンダーになった理由とは？

――今回、『仮面ライダー』特集号ということで、大型バイクを撮影で用意しました。やっぱりめちゃくちゃ似合っていましたね。

アンジェラ ありがとうございます。実は私、ずっとバイクの免許を取りたいと思っていたんですよ。でも、なかなか実現できなくて......。今回、大型バイクにまたがらせてもらってスゴくうれしかったですし、免許熱が再び高まりました（笑）。

――どうしてバイクの免許を取りたいんですか？

アンジェラ レザーブーツやデニムなどでキメている女性ってカッコいいじゃないですか。ただ私、運動神経があまり良くないっていうか、本当に悪いから絶対危ないって周りから止められていて......。

――そうは見えないのに。

アンジェラ スキップできないですし、球をコントロールできたためしもない。しかも、投げるとすぐに肩をやってしまうし......。2年前くらいですが、服を脱ごうとしただけで、肩が外れてしまったこともあったんです。ただパワーだけはあります！ 握力が最高で44kgとかなので。

――それはスゴい！

アンジェラ 女のコからよく「このフタ開かないんだけど、アンジェラやってくれない？」って頼まれますよ。役には立っています！

――学生時代の部活は？

アンジェラ え〜っと中学校は科学部です。本当はアニメ『けいおん！』に憧れていたから軽音楽部に入りたかったんですが、私が行っていた学校は吹奏楽しかなくて。体験入部したんですけど、想像と違ってめっちゃ走らされたり筋トレをさせられたりしたんですよ。だから、科学部に。

――どんなことをしていたの？

アンジェラ 白衣を着て、ハンダゴテでひたすらハンダを溶かしていました。あとは窓辺にロウソクを置いて、風の流れを研究したり。でも、ずっとおしゃべりをしていたから楽しかったですよ。

――『仮面ライダー』のほか、今は『天才てれびくん』（NHK Eテレ）にも出演しています。街で子供たちに声をかけられる機会も増えたんじゃないですか？

アンジェラ 実はそうでもないんです。そのキャラクターになっていないとあまり気づかれないんでしょうね。ただ、お母さん方には「あ、アンジェラさんだ！」って声をかけていただけることは多いですね。

あとは話の趣旨とはそれますが、外国人に話しかけられることはけっこうあります！ この間、ラーメン店の「一蘭」に行ったら、外国人向けメニューを渡されました。

――やっぱり英語は得意？

アンジェラ このビジュアルでなんでしゃべれないんだろうっていうくらい、まったく（笑）。

――今回の撮影で思ったんですが、よりスタイルに磨きがかかっていますよね。

アンジェラ 特別なトレーニングをしたわけじゃなくて、単純に外にあまり出なくなったからだと思います（笑）。飲みにも行かないですし、外食する機会もかなり減りました。ドラマの現場などにも自分で炊き込みご飯を作ってお弁当にして持って行っています。

あと最近、調理器具のノンフライヤーを誕生日プレゼントでもらったんですよ。油で揚げないから、ポテトとか揚げ物系を食べても罪悪感がない。自炊がよりはかどるようになりました。あ、ただ二郎系ラーメンが好きなので、ご褒美的に食べることはありますが......。

お湯を飲んだら脂の吸収が抑えられるって聞いて、チャットGPTに質問したんですよ。そうしたらそれは違うって言われて。そのスクショをXにアップしたら、ラーメン二郎亀戸店さんの公式Xにリポストされて驚きました（笑）。

――今後やりたい撮影は？

アンジェラ ラーメン二郎をUberして、部屋で食べている姿を水着で撮影してもらいたい！ これまでにたくさん撮影していただいてきたので、次はインパクトのある面白いことをやりたいです。

スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ） ヘア＆メイク／塩田結香（JULLY）

●アンジェラ芽衣

1997年4月28日生まれ 埼玉県出身

身長172cm B92 W58 H90

趣味＝読書、コスプレ、アニメ鑑賞、ゲーム

○10頭身ハーフモデルとして話題になり、「東京ガールズコレクション」などのファッションショーに多数出演。2020〜21年放送の『仮面ライダーセイバー』（テレビ朝日）で神代玲花／仮面ライダーサーベラ役を演じて人気に。『天才てれびくん』（NHK Eテレ）に出演中！

公式X【@angela_mei01】

公式Instagram【@ange_la00】



アンジェラ芽衣デジタル写真集『フルスロットルで走り抜けて』 撮影／竹内裕二（BALLPARK） 価格／1100円（税込）

取材・文／高篠友一 撮影／竹内裕二（BALLPARK）