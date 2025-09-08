ÁÆÉÊ¡¡ËãÌôÂáÊá¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤ò¥¤¥¸¤ê¤Ä¤Ä¡Ä¥Ü¥ä¤Àá¡Ö²¶¤âÊÑ¤Ê´é¤ä¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£¸Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê¶¦Æ±½ê»ý¡ËÍÆµ¿¤Ç£³Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¤³¤Î·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¡ÖËÍ¤â¤Í¡¢ÌµÎà¤ÎÀ¶¿å·»Äï¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¤Ê¡£¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ê¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¡£À¶¿å¤µ¤ó¥¯¥¹¥ê¤È¤«¤Ë¼ê½Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡Ö¤Þ¤¡¡¢ÀµÄ¾¡¢ÊÑ¤Ê´é¤·¤Æ¤¿¤â¤ó¤Ê¤¢¡ª¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö³Î¼Â¤Ë¸À¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÊÑ¤Ê´é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤¤¤í¤¤¤í¸ìÊÀ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤â¤ó¤Ê¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤Ç¡¢¸À¤¦¤È²¶¤âÊÑ¤Ê´é¤ä¤«¤é¡¢ËÍ¤¬ÌôÊª·Ï¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤â¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤¯¤éÇÐÍ¥¤ä¤«¤é¤Ã¤Æ¤½¤ì¡¢À¶¿å¤µ¤ó¡¢¤½¤Îà¤ä¤¯áÆþ¤ì¤¿¤é¥¢¥«¥ó¤¬¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¤Ä¤¤¤¿¡£