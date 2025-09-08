安田美沙子、朝から作った「男子飯」公開「料理上手」「お腹空く」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの安田美沙子が8日、自身のInstagramのストーリーズを更新。朝から肉じゃがを作る様子を公開した。
【写真】安田美沙子、朝から作った「男子飯」公開
安田は「朝から肉じゃがを夜ご飯を先に作る。男子飯」とコメントし、フライパンで調理中の具材たっぷりの肉じゃがを披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「お腹空く」「朝から偉い」「家族が羨ましい」「手作り最高」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
