【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの安田美沙子が8日、自身のInstagramのストーリーズを更新。朝から肉じゃがを作る様子を公開した。

【写真】安田美沙子、朝から作った「男子飯」公開

◆安田美沙子、朝から肉じゃが作りで手料理披露


安田は「朝から肉じゃがを夜ご飯を先に作る。男子飯」とコメントし、フライパンで調理中の具材たっぷりの肉じゃがを披露した。

この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「お腹空く」「朝から偉い」「家族が羨ましい」「手作り最高」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

