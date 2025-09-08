長谷川理恵「断酒してるから糖質欲してるの？」手料理公開「美味しそう」「家庭的」
【モデルプレス＝2025/09/08】モデルの長谷川理恵が8日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りかぼちゃ煮物の様子を公開した。
【写真】長谷川理恵「こってり系のかぼちゃ煮物」を手作り
長谷川は「やっぱり今日も朝からこってり系のかぼちゃ煮物をつくる断酒してるから糖質欲してるの？かぼちゃの煮物は正直苦手だったのに不思議！！」とコメントし、美しく煮上がったかぼちゃ煮物を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「家庭的」「かぼちゃ煮物上手」「参考になる」「健康的」「お疲れさま」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
