愛車「シエンタ キャンピング仕様」でデイキャンプ！

現在、静岡県で農業を営む女優の工藤夕貴さんが、2025年8月6日に自身のインスタグラムを更新。

キャンピング内装を導入した愛車で、家族とのデイキャンプを楽しむ様子を投稿しました。どのような内容なのでしょうか。

工藤夕貴さんの庶民派ミニバンとは？（Photo：時事通信フォト）

【画像】超カッコイイ！ 「工藤夕貴」さんの「愛車」を画像で見る！

2024年の夏頃に、実家のファミリーカーとしてトヨタ「シエンタ」を迎え入れた工藤さん。

2025年6月上旬には、地元・静岡県焼津市の「YURT（ユルト）」が手がけるキャンピング内装キット「VANLIFE ROOMKIT」を導入したことを自身のインスタグラムで報告していました。

工藤さんの愛車であるシエンタは、コンパクトで扱いやすい5ナンバーミニバン。

サイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1695mm（2WD車）と、街中での取り回しがしやすく、車内は大人がゆったり座れるほどの空間で、2列目をフルフラットにすれば車中泊も可能な広々とした設計となっています。

また、導入したVANLIFE ROOMKITは、木材を使ったナチュラルなデザインが特徴。ベッドキットや収納棚、テーブルなどを簡単に着脱できる構造となっています。

DIYの知識がなくても手軽に取り付けが可能で、「普段はファミリーカー、休日はキャンピングカー」といった二刀流の使い方ができる点が魅力。なお、価格は59万4000円（消費税込）にて案内されています。

今回の投稿では、そんなYURTの内装キットが仕上がったそうで、工藤さんは以下のように想いをつづっています。

「とうとうシエンタの内装が仕上がり、ちょっと家族とデイキャンプへ。

やっぱりYurtの内装は凄く良さそう。仕上げもただパーツを載せるだけ。1時間も作業に掛からなくてびっくり」

投稿には家族でデイキャンプを楽しむ様子が映されており、内装キットの様子のほか、湖のほとりでレジャーを楽しむ姿も。

愛車のボディカラーは赤色のようで、木材のベッドキットと相まってデザイン性の高い内装に仕上がっている様子がうかがえます。

投稿の最後には「これから色々と使い方を研究して自分なりにアレンジしていくのが楽しみで仕方がありません。今年は母と父と九州へ出掛けてみようかな？？」と意気込みもつづっていました。

投稿を見たユーザーからは「楽しそうな様子が見れて癒された」「すっごく素敵！」「家族みんなでキャンプなんてすごく楽しそうでいいですねー」「ステキで最高！私もやりたい」など多くの声が集まっていました。

今後はYURTの内装キットにアレンジを加えながら幅広く活用していくとのこと。家族との九州旅行も視野に入れているようで、工藤さんとカーライフの今後の展開に注目が集まります。