お笑いコンビ「ＮＯＮ ＳＴＹＬＥ」の石田明が８日、大阪市内で大阪にぎわい創出事業「ＯＳＡＫＡ ＣＯＭＥＤＹ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２５」（１５日〜２１日、ＳｋｙシアターＭＢＳ、ＨＥＰ ＨＡＬＬ、阪急サン広場）に向けた取材会に出席した。

“世界で一番笑える一週間”をテーマに、国内外トップレベルのコメディアン、世界で活躍するプロデューサー、未来を担うパフォーマーが大阪に一同に集結する。石田は２１日に「ＯＳＡＫＡ ＣＯＭＥＤＹ ＣＩＲＣＵＳ ＤＯＢＡ！ ＤＯＢＡ！」（ＳｋｙシアターＭＢＳ）、脚本・演出・プロデュースするノンバーバルコメディー作品「ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ」（ＨＥＰ ＨＡＬＬ）に出演。「ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ」はスコットランドのエディンバラで行われている「エディンバラ・フェスティバル・フリンジ」に２年連続で出演したものをそのまま上演する予定で「小さいお子さんからお年寄り、日本の方、海外の方関係なく楽しめる内容になっています」とＰＲした。

海外で公演してみて、お客さんが払ったお金の分だけ楽しんで帰る様子を肌で感じたという。大阪も似たような気質を持っており「笑いに対して前向き。大阪の人って面白くない時間が嫌いじゃないですか。なので、コメディーフェスをするなら大阪だと思います」と、キッパリ。今回のコメディーフェスが成功し、海外からも出演したいという人が増えることを願っており「先の話ですけど、俺たちのショーを出したいって言ってもらえるような、すごくでかいコメディーフェスになれば」と野望を明かした。

「ＯＳＡＫＡ ＣＯＭＥＤＹ ＣＩＲＣＵＳ ＤＯＢＡ！ ＤＯＢＡ！」については「ビックリするような迫力あるものが見せられますし、コミカルなものから、こんなすごいことできるのみたいなものもあります。ジャグリングも皆さんが思っているよりもさらにハイレベルなジャグリングです」とアピールした。