なぜ？夫の手取り18万で苦しむ私に、友人が放った“能天気な一言”にイラッ【ママリ】

手取り18万円の生活でどうしてそんなに能天気なの？

この作品はもっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんが、共に20歳で結婚し子どもを授かった2人の主婦が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で夫婦関係や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。人間は誰しも生活に対して経済的な余裕がなくなれば気持ちも荒んでしまうものですよね。その状況をどう打開していくかはその時の状況が大きく関係するのかもしれません。ただ、同じことが起こっていても、感じ方1つで次に選ぶ選択肢は変わってくることもあるように感じますが…。

主人公のメイカは子どものころから温かい家庭に憧れており、20歳で結婚、21歳で出産をしました。現在は子どもを保育園に預けることと働いて得られる収入のつり合いも取りにくいと考え、専業主婦をしています。ただ、夫も22歳と若いため、経済的に余裕はなく、日々お金の心配をしながら過ごしています。





そんなメイカには、高校の時の同級生で、メイカと同じように若くして結婚し、同じ時期に妊娠・出産をしたすみれというママ友がいます。産後は働くつもりだったメイカが専業主婦の道を選択したのは「今は子どもを育てることに専念したい」というすみれの発言から影響を受けたためです。しかし専業主婦を選べば、夫の収入だけで生活をするのは必然のため、経済的な心配がメイカの毎日を圧迫することに変わりなく、メイカは徐々に夫にもキツく当たるようになってしまい…。

夫の収入だけを頼りにする生活で、メイカは「あれもできない」「これは無理」とネガティブな思考に陥っていますね。もちろん、食べる物や子どものための必需品を買うお金すら節約しなければいけない毎日ではフラストレーションが溜まる気持ちも分かります。



一方で、メイカと同じような暮らしをしているはずのすみれは、経済状況は変わらないはずなのにどこか楽観的で前向きです。メイカにとっては、同じような境遇のすみれの楽天的な様子はイライラを募らせるのかもしれません。



ただ、同じ境遇に置かれていても、それを「どうとらえるか」「どう受け止めるか」については個人差があります。どうしてもしんどい状況で気持ちが落ち込むのは仕方ありませんが、もしかするとすみれのように楽観的に俯瞰して物事をとらえている方が、この先を好転させる道筋を見出しやすい場合もあるのかもしれませんね。

