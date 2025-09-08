セクハラ行為を認定され辞職した前町長が、きのう町議選で当選しました。町議会議員として公職に復帰する目的は？前町長の選挙戦に密着しました。

「多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くおわび申し上げます。心を奮い立たせての立候補でございます」

のどかな町に響く「お詫び」の言葉。その選挙カーに乗っていたのは…

（岐南町 小島英雄前市長）

Q.小島さん、勝算はありそうですか？

「そんなこと恐ろしくて言わん…」





岐阜県岐南町の小島英雄前町長75歳。先週、任期満了に伴う岐南町議選に、立候補しました。

小島前町長といえば…



（小島前町長 去年）

「3月5日に辞めるわ」

（記者団）

「3月5日に辞めるんですか？」

「色んなところから電話もらって心が折れた」



在任中の去年、複数の女性職員へのセクハラ行為を第三者委員会が認定し、辞職に追い込まれました。その内容は…

「頑張れよという形で頭をポンポン触った」

（小島前町長 去年）

「こんなことでセクハラになるのかな、しかし。『土日出勤したところ通りかかったので、大変だね ご苦労さまと頭をポンポンと触った』。よくできた子、頑張っている子の頭をなでた。そういう感覚なんやわ」

セクハラは「頑張れよという形で頭をポンポン触った」「熱あるんか？と言っておでこを触った」などあわせて99件に及びました。



（小島前町長 去年）

「自分の兄貴から電話がかかってきて怒られました。『何をやっているんだおまえは』とすごく怒られました」

「町をよく知った人に出馬してほしい」と要請が…

涙ながらの辞職会見から約1年半。今回町議選への出馬に踏み切った理由は…



（小島前町長）

「出るつもりは全くなかった。心が折れて隠居生活をして家も変わり、心機一転していた。現状のことを考えると、町をよく知った人に出馬してもらいたいと（言われた）。町政もおかしいし議員も岐南町出身じゃない人がたくさんいると」



住民や後援会などからの要請を受けて出馬を決断。町が来年4月から導入する家庭用可燃ごみなどの有料化に「待ったをかけたい」と訴えます。

（柳瀬晴貴記者）

「定数10に対して16人が立候補した岐南町議選。前町長の出馬で一気に注目の選挙戦となりました」



岐南町は町議選は無投票が続いていたため、選挙戦になるのは16年ぶり。町民の関心は様々です。



（町民）

「初めて選挙が盛り上がっているのを見て驚いている」

「岐南町なんて誰が議員になっても一緒」

“かわいい坊や”が来ても「なでずにぐっとこらえた」

実は町議として7回の当選経験を持つ小島前町長。今回は街頭演説を避け、選挙カーで町をめぐり支持を訴えます。



（小島前町長）

「街頭演説して色んなことを言われると心が痛む。今回やめたのはそういうこと」



わずか5日間の短期決戦。町民との距離感にも細心の注意を払います。



（小島前町長）

「同じ轍は踏まない。肝に銘じているが、人の心は分からないので…」

Q.選挙中もセクハラは注意している？

「もちろん意識しました。“かわいい坊や”が来て、なでてあげたかったけれどぐっとこらえた。僕は何も触らなかった。子どもだからいいわけではない。子どもにも人権があるのは分かるがかわいいとなでへん？それも我慢した」

現職候補は…「職員が辞めてしまう心配」

一方、前町長の出馬には厳しい声も。



（現職 加藤雅浩候補）

「1人の人間が笑われている分には全然構わないが、1人の身勝手な行動で岐南町が笑われるのは絶対許さない」



現職の加藤雅浩候補は「前町長の復帰は町政の現場に再び混乱をもたらす」と痛烈に批判。



（加藤雅浩候補）

「被害に遭われた職員が（小島氏の復帰で）安心して職務に専念できる環境ではなくなる。戻ってきたことによって職員が辞めてしまう心配はしています」

16人中2位で当選「民意だと思っている」

そして迎えた投開票日の7日。前町長の事務所前には多くの報道陣が。午後11時過ぎ。



（記者）

「事務所の中から拍手が聞こえてきました」



開票の結果小島さんは908票を獲得し、16人中2位で当選を決めました。908票は投票者の10.6%にあたります。

（小島前町長）

「これは本当に民意だと思っている。今まで一生懸命やっていたので、その努力を住民の方々が認めてくれた」



「温かい応援のおかげだった」と感謝を口にし、「厳しい声はひとつだけだった」と選挙戦を振り返りました。しかし…

（小島前町長）

Q.“被害者”と同じ場所で働く可能性があるが？

「その話はコメントなし。その話はいい。僕も散々言ったし。その話をするなら打ち切り」



取材は打ち切りに。



一夜明け、再び町役場に姿を見せた小島前町長。当選証書が手渡され、改めて意気込みを聞きましたが…



（小島前町長）

Ｑ.セクハラ問題で辞職し2位の結果は？

「住民の信任を受けたということなので、その話はこれ以上しないでください」

Ｑ.もうみそぎは終わった？

「はいはい」

今の町長や地元の人の受け止めは…

のどかな町を揺るがしたセクハラ問題から1年半。その当事者が公務に戻ることに今の町長や地元の人は。



（岐南町 後藤友紀町長）

「不安に思う町民や職員に寄り添いながら、しっかりハラスメント対策を続けていきたい」

（町民）

「人は完璧じゃないから間違いもある。頑張ろうと思った気持ちは大事にしてあげた方がいい」

「当選するなんておかしい。この岐南町は狂っとるんじゃないか」



908票の「民意」に議員としてどう応えるのか。町民の視線は厳しく注がれています。