ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」第３４回「ありがた山とかたじけ茄子」が７日に放送された。

老中首座となり幕政を掌握した松平定信（井上祐貴）が、田沼意次（渡辺謙）派を粛清し、質素倹約を打ち出し厳しい統制を始めた。江戸市中に自身の美談を流し、町人らの噂話を把握し、批判的な人物の監視を指示。街中に御庭番の隠密を放って町人らの会話を盗み聞きさせ、庭の暗闇に控えていた御庭番だけでも男女６人。

ネットでも話題となり「御庭番も吉宗のまね？」「すごい数の御庭番がいるな」「御庭番？！？！暴れん坊将軍やん」「公儀隠密みたいなんおる世界なんかい！？」「御庭番多すぎワロタ」「御老中の御庭番 多すぎじゃね？」との反応が相次いだ。

一方で蔦屋重三郎（横浜流星）は定信に「書をもって抗う」と堂々と宣言。「御庭番衆が聞いてるかもしれんぞ」「蔦重…スパイに聞かれないといいけど…」との心配も。

定信邸の庭にいた御庭番は暗闇で顔が分かりにくかったが、先頭にはやや年配の女も。蔦重の周りに隠密がいると疑心暗鬼になり、耕書堂の女中・たか（島本須美）に似ているようにも見えたが…。

次回に向けても、後に喜多川歌麿（染谷将太）の妻となる、きよ（藤間爽子）にも「歌麿の奥さんを訝しんでいます」と怪しむ見方も出ている。