【放置！？子守り押し付け友】本当の目的に気づいた。私が呼ばれた理由は…＜第13話＞#4コマ母道場

あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？　即刻、縁を切りますか？　それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？　今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。

第13話　ようやく気がついた



【編集部コメント】

大学生の頃は経験の少なさもあって気づかなかったようですが、エリナさんたちと会っていないあいだにミキさんもいろいろなタイプの人と出会ってきました。そこで気づいたのは、今回だけでなく、過去の自分もエリナさんに都合よく利用されていたということ。自分に憧れているミキさんなら文句は言わないだろうと軽く見ていたエリナさん。ここまでの仕打ちをされたら、さすがに誰でも気がつきますよ！　ミキさん、ちょっと遅いかもしれませんが、すぐさま「利用されてたまるか」という判断ができてよかったです。

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・海田あと