中島健人が、2ndシングル『IDOLIC』（読み：アイドリック）を10月29日にリリース。また、表題曲「IDOLIC」を9月29日に先行配信する。

表題曲のタイトル「IDOLIC」は、“IDOL”と“HOLIC”を掛け合わせた造語。これまでアイドルとして貫いてきた人生を背負い、アイドル以上の存在へ進化していくという決意表明と、ファンタジーの世界を超えて毒々しいまでの中島の魅力に囚われてほしいという想いが詰まったキラーチューンに仕上がっている。また、Apple MusicとSpotifyでは同楽曲の事前登録がスタートしている。

さらに、新アーティスト写真とアートワークが公開された。ジャケット写真は3形態とも別世界をイメージしており、アートディレクター YUKARIによる3DCGが印象的な、「IDOLIC」の歌詞から連想した世界が描かれている。全形態のアートワークは公式ホームページにて確認可能だ。

2ndシングルは、初回限定盤A、初回限定盤Ｂ、通常盤の3形態にてリリース予定。初回限定盤Aには今年4月から開催された全国ツアー『「KENTO NAKAJIMA 1st Tour 2025 “N / bias”巡」＠LINE CUBE SHIBUYA7月17日公演』の模様が収録されており、楽曲や特典などの収録内容は後日公開される。加えて、購入者には先着で『「IDOLIC」オリジナルフォトカード』をプレゼント。こちらは各形態で絵柄が異なる。

なお中島は、週末には台北公演の開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）