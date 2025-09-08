“Mrs．GREEN APPLE”一番くじ第3弾が発売決定！ 12．16から展開予定
「一番くじ」の公式Xが、9月8日（月）に更新され、Mrs．GREEN APPLEを題材にした「一番くじ」第3弾の発売決定が発表された。
【写真】“Mrs．GREEN APPLE”一番くじ第3弾が発売決定！
■「神様ありがとう！」ファン歓喜
「一番くじ」の公式Xによると、今回発売されるのは“MrsGREENAPPLE の冬の「一番くじ」”。投稿はクリスマスツリーや雪だるまなど冬をモチーフにした絵文字が添えられており、季節にまつわるアイテムが登場するのかなど想像が膨らむ内容となっている。
本商品は、12月16日(火)より「ローソン」店舗にて発売予定で、詳しい詳細は今後、一番くじ倶楽部公式ホームページで公開されるという。
Mrs．GREEN APPLEといえば、8月30日（土）にデビュー10周年を記念した「一番くじ Mrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS」を販売したばかりだが、すでに次の企画が進行している様子に、SNSには「神様ありがとう！」「都内のローソンでA賞引いて帰ったる」「今度はどんなデザインのどんなグッズだろう」と喜ぶファンの声が集まった。
引用：「一番くじ（BANDAI SPIRITS）」公式X（@ichibanKUJI）
【写真】“Mrs．GREEN APPLE”一番くじ第3弾が発売決定！
■「神様ありがとう！」ファン歓喜
「一番くじ」の公式Xによると、今回発売されるのは“MrsGREENAPPLE の冬の「一番くじ」”。投稿はクリスマスツリーや雪だるまなど冬をモチーフにした絵文字が添えられており、季節にまつわるアイテムが登場するのかなど想像が膨らむ内容となっている。
Mrs．GREEN APPLEといえば、8月30日（土）にデビュー10周年を記念した「一番くじ Mrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS」を販売したばかりだが、すでに次の企画が進行している様子に、SNSには「神様ありがとう！」「都内のローソンでA賞引いて帰ったる」「今度はどんなデザインのどんなグッズだろう」と喜ぶファンの声が集まった。
引用：「一番くじ（BANDAI SPIRITS）」公式X（@ichibanKUJI）