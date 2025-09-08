ÉÒÏÓ·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÂçÊª2À¤¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê¤ÇÂç´î¤Ó¡ÖÃçÎÉ¤¯¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤ÎÀ¼
¶öÁ³¤Ë¤¢¤Î¿Í¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¡ª°ìÈÖ¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°æ¾å¸øÂ¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª2À¤¤È¤Î¥Ð¥Ã¥¿¥ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤òË¬¤ì¤¿»ö¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤Ç¡¢¶öÁ³¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤¯¤ó¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¡ªº£Æü°ìÈÖ¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¤Î¼¡ÃË¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMatt¤È¥Ð¥Ã¥¿¥ê²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢´î¤Ó¤Î¾Ð´é2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËMatt¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡Öº£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°æ¾å¤¬ÊÖ¿®¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤¯¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£