「ひろみちおにいさん」ことタレント佐藤弘道（57）が8日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。「ヘルプマーク」について語った。

佐藤は24年6月に脊髄梗塞を発症、下半身まひになり入院。同年8月退院、9月「おかあさんといっしょ」特番収録で仕事復帰。現在も後遺症と向き合っている。

佐藤は現在「ヘルプマーク」を付けていると明かし、「僕の場合、見た目が病気だと分からないので。あと、ペースメーカー付けてる方とか、内臓疾患の方とか、精神的な疾患を持っている方はこのヘルプマークを付けて歩いているんですけど」と説明した。

そして「中にはこの裏側に『私はこういう病気です。もし、こういうふうになった時はこうしてください』っていう、病気の取説（とりせつ＝取扱説明書）みたいなのを書いてる方もいらっしゃるんですよ。もし、これを付けてしゃがみ込んでるとか、道端で倒れてるっていう時は『大丈夫ですか？』って声をかける時にもしこれがあれば、裏側を見ていただけると、こういうふうに助けてください、あと連絡先とか書いてる人もたまにいらっしゃるんで。ちょっと、このヘルプマークっていうのを注目していただけるとうれしいなと思います」と語った。