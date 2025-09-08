（キャスター）石破総理の辞任表明をめぐって、県民や県関係の国会議員からは「やむを得ない」という声もあれば、「国民不在」との厳しい声もありましたね。

（記者）そうですね。辞任表明までは、総裁選の是非が焦点となっていた中、自民党鹿児島県連は今月6日、前倒しを求めない方針を全会一致で決めたばかりでした。

県連に所属する４人の国会議員も、足並みをそろえて総裁選の前倒しは求めない考えでした。

しかし、「以前、所属していた派閥では前倒しを求める動きもあり、難しい判断だった」とこぼす議員もいて、総理の進退に対する考えに温度差を感じました。

さらに、自民党県連は先月、石破総理の続投を求める決議文を党本部に提出していました。

県連の藤崎剛幹事長の反応です。

（自民党県連・藤崎剛幹事長）「（辞任表明は）全く予期していない事態だった。（党内が）ゴタゴタしている印象があるかと思う。総裁選挙を通じて自民党の意義と役割を含めて伝えることができれば」

（キャスター）すでに総裁選＝ポスト石破をめぐる動きもあわただしくなっていますね。

（記者）自民党は総裁選について、国会議員に加えて全国の党員などの票を含めた、いわゆる「フルスペック」で行う方針を固めました。自民党県連もこのフルスペックでの投票を希望していました。

この場合、９月２２日告示、１０月４日投開票の日程で最終調整が進んでいます。

（キャスター）次の総裁選の日程も見えてきた中、JNNの最新の世論調査で、誰が次の総理にふさわしいか聞いていますね。

（記者）1位は同率で、小泉農水大臣と高市前経済安全保障担当大臣でした。

新たな総理、総裁のもとでの衆議院解散の可能性や、石破政権を支えてきた森山幹事長の動向について、TBS政治部・室井祐作筆頭デスクに聞きました。

（TBS政治部・室井祐作筆頭デスク）「新総裁が決まれば内閣支持率はぐっと上がる。（解散総選挙の）チャンスではあるが、就任直後の支持率をもって現状が打開できるかは、そんなに簡単じゃない。

まずは自民党内を立て直し、野党との連携強化を最優先すべきこと。通常だとそちらの方向に舵を切るのではないかとみている」

また、辞任の意向を表明した森山幹事長については、今後も存在感を示すのではないかとみています。

（TBS政治部・室井祐作筆頭デスク）「森山幹事長は歴代最長の国会対策委員長を務めた。野党とのパイプも非常に太い人。今後の新しい総裁・政権に求められることは野党との連携・連立交渉になる。そういった時に森山幹事長の手腕がますます発揮される、高まっていくのではないか」

（記者）今後の解散総選挙の可能性は不透明な状況ですが、鹿児島県内の野党各党は、対決姿勢を示しています。

立憲民主県連の川内博史衆議院議員は、「参院選では、党派ではなく、本当に国民のための政治をしてほしいとの思いを感じた。こつこつと国民の声を聞いていく」

国民民主県連の三反園輝男代表代行は、「多党化の時代。国政に議席を持つ政党として、県民の声を届けるため、選挙区に公認候補を擁立する」

参政党県連の櫻木隆志副会長は、「参院選では国民の期待を感じた。新しい政治の流れを作る期待に一層応えたい」

共産党県委員会の山口広延委員長は、「物価高騰対策が取られないなど国民生活が破壊されている。衆院選になれば、国民の利益のために戦う」としています。

（キャスター）自民党は「少数与党」の中、今後も厳しい国会運営が続くことになりそうですね。

（記者）参院選で争点になった物価高対策なども議論が進んでいません。

「政治的な空白を生んではいけない」という声が、議員、国民それぞれから上がる中、参院選の総括で「解党的な出直し」を打ち出した自民党には「国民目線の政治」を大切にしてほしいと思います。

